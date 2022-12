Gaz- System podpisał umowę na przebudowę odcinka gazociągu Goleniów – Police na terenie Rezerwatu Olszanka. Podpisana umowa z NDI Energy obejmuje ułożenie nowego gazociągu o łącznej długości 7,6 km i demontaż istniejącej infrastruktury.

Nowy gazociąg o średnicy DN 500 i MOP 8,4 MPa zastąpi istniejącą infrastrukturę, która zostanie zdemontowana. Ponad 60 proc. trasy inwestycji zostanie pokonane bezwykopowo z wykorzystaniem innowacyjnej technologii HDD na odcinkach: Rezerwatu Olszanka o długości ok. 2010 m; pól refulacyjnych Mańków o długości ok. 1415 m, umożliwiających funkcjonowanie toru wodnego Szczecin - Świnoujście oraz terenów podmokłych na terenie gm. Police o długości ok. 881 m oraz 570 m.

Gaz -System zapewnił, że na inwestycji skorzysta zarówno polska gospodarka, jak i przyroda.

Dzięki inwestycji zlokalizowanej na terenie gmin Stepnica i Police w woj. zachodniopomorskim powstaną lepsze warunki do swobodnej migracji chronionych gatunków oraz rozwoju fauny i flory w Rezerwacie Olszanka.

Gazociąg Goleniów - Police jest jednym z ważniejszych elementów sieci przesyłowej na Pomorzu Zachodnim. Zasila on w gaz m.in. miasto Szczecin oraz zakłady chemiczne w Policach. Jego przebudowa zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu dla całej aglomeracji szczecińskiej. Dzięki ułożeniu gazociągu głęboko pod dnem terenu zatoki możliwe będzie zwiększenie rzecznego transportu śródlądowego o większym tonażu na trasie Świnoujście - Szczecin.

Natomiast efektem środowiskowym demontażu istniejącego gazociągu na terenie Rezerwatu Olszanka będzie ograniczenie ilości cyklicznych działań eksploatacyjnych w tym rejonie, co zapewni spokój i bezpieczny rozwój mieszkańcom rezerwatu.

Prace budowlane w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował przekroczenie metodą przewiertu Roztoki Odrzańskiej i został zakończony w 2021 r. Wykonano tam pierwszy w Polsce przewiert sterowany HDD w technologii Intersect, o długości 1814 m. Drugi etap prac zakończy się do 2025 roku.