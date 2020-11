Gaz-System ponownie wybierze wykonawcę tłoczni Odolanów

Gaz-System przeprowadzi nowe postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów - poinformowała spółka. Dodała, że nie wpłynie to harmonogram realizacji tej inwestycji.

Gaz-System otrzymał wyrok, w którym sąd stwierdził nieważność czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz Projprzem Sp. z o.o. w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów.

W związku z tym spółka podjęła decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Jednocześnie poinformowała, że przeprowadzi nowe postępowanie dot. wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów.

Postępowanie to zostanie przeprowadzone w trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji.

Pod koniec października Gaz-System poinformował, że wybrał wykonawców budowy wszystkich elementów lądowych Baltic Pipe w Polsce. "Spółka zakończyła postępowania zakupowe na wybór wykonawców prac budowlanych na gazociągu Goleniów-Lwówek, gazociągu łączącym Niechorze-Płoty oraz tłoczni gazu Goleniów, Odolanów i Gustorzyn" - podano.

Jak poinformował Gaz-System, spółka otrzymała wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w którym sąd stwierdził nieważność czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz Projprzem Sp. z o.o. w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów.

Wyjaśniono, że przedmiotem złożonego przez firmę Control Process S.A w tym postępowaniu sądowym pozwu były cztery zarzuty względem oferty złożonej przez konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz Projprzem Sp. z o.o.: rażąco niska cena ofertowa, brak doświadczenia konsorcjum przy realizacji podobnych inwestycji, brak wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, niespełnienie przez konsorcjum wymagań formalnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie potwierdzenia doświadczenia.

Spółka podała, że Sąd Arbitrażowy oddalił pierwsze trzy zarzuty stwierdzając, że są bezpodstawne, natomiast czwarty dot. wymagań formalnych SIWZ - zgodnie ze swoją interpretacją - uznał za uzasadniony i na tej podstawie wydał wyrok unieważniający wybór oferty konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz Projprzem Sp. z o.o.

"Z uwagi na fakt, iż pozostałe oferty złożone przez oferentów w postępowaniu na wybór wykonawcy tłoczni Odolanów znacznie przekraczają budżet przeznaczony na tę inwestycję, GAZ-SYSTEM podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania" - podała spółka.

Jednocześnie poinformowała, że przeprowadzi nowe postępowanie dot. wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów. Postępowanie to zostanie przeprowadzone w trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji.

W nowym postępowaniu zakupowym GAZ-SYSTEM doprecyzuje postanowienia SIWZ dotyczące potwierdzenia doświadczenia, które wzbudziły wątpliwości interpretacyjne. Nie zmieni to istoty warunków zawartych w SIWZ - wskazał Gaz-System.

Jak informował wcześniej Gaz-System, wykonawcą pierwszego etapu w gazociągu Goleniów-Lwówek, czyli fragmentu Goleniów-Ciecierzyce, został Budimex, a drugiego Ciecierzyce-Lwówek spółka JT. W postępowaniu zakupowym na budowę gazociągu łączącego (41km) wybrane zostało konsorcjum firm UAB MT Group (lider) i PPS Pipeline Systems GmbH.

Natomiast w postępowaniu zakupowym na budowę tłoczni wybrane zostały: dla Tłoczni Goleniów: Max Streicher, dla Tłoczni Odolanów konsorcjum w składzie Atrem (lider), JT, PJP Makrum, Projprzem Budownictwo, a dla Tłoczni Gustorzyn firma Max Streicher.

Na początku maja tego roku Gaz-System poinformował, że wybrał wykonawcę podmorskiego gazociągu Baltic Pipe. Odcinek ten zbuduje spółka Saipem Limited, która ułoży gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego. Prace budowlano - montażowe obejmą także miejsca tzw. lądowania gazociągu, czyli połączenia części podmorskiej z odcinkami lądowymi w Polsce i Danii.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

Uruchomienie gazociągu planowane jest na 1 października 2022 r.