Gaz-System rozpoczyna budowę gazociągu kluczowego dla Synthosu

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System zawarł umowę na budowę gazociągu Oświęcim - Tworzeń, kluczowej inwestycji dla zasilania w gaz mających powstać w zakładach chemicznych Synthos bloków parowo-gazowych.

- Inwestycja ma duże znaczenie dla zapewnienia zwiększonych dostaw gazu ziemnego do odbiorców z województw małopolskiego i śląskiego. Dodatkowo stwarza warunki dla przyłączenia do sieci przesyłowej przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego i przemysłu - powiedział Marcin Kapkowski, wiceprezes zarządu Gaz-Systemu.

Połączenie gazowe Oświęcim - Tworzeń stanowi odcinek planowanej magistrali przesyłowej „Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń”. Gazociąg o długości 44 km i średnicy 700 mm jest realizowany w ramach programu „Coal to Gas” (z węgla do gazu). Dzięki tej inwestycji możliwe będzie uruchomienie przesyłu gazu ziemnego do bloków parowo-gazowych w zakładach Synthos Dwory w Oświęcimiu.

Jak tłumaczy operator: przedsięwzięcie stanowi duże wyzwanie realizacyjne. Trasa gazociągu przechodzi zarówno przez tereny przemysłowe i zurbanizowane, jak i obszary leśne. Gaz-System planuje bezwykopowe pokonanie aż 48 przeszkód terenowych.

Gazociąg Oświęcim - Tworzeń zostanie połączony z gazowym Korytarzem Północ - Południe na terenie Sławkowa, a w Oświęcimiu z istniejącą siecią przesyłową.

Wykonawcą robót budowlanych została firma JT . Zakończenie prac zaplanowane jest na grudzień 2024 r.

