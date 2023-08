Gaz-System sfinansuje wyposażenie pracowni szkolnych

Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System przekazał gminom i szkołom 551 tys. zł na materiały edukacyjne i sprzęt sportowy. Jak podała spółka w komunikacie, w ramach programu "Gaz-System dla Edukacji" wsparcie otrzymają szkoły w 29 gminach.

Gaz- System od kilku lat realizuje program "Gaz-System dla Edukacji"

Gaz-System dla Edukacji jest godnym do naśladowania przykładem współdziałania spółek Skarbu Państwa z otoczeniem społecznym, w którym funkcjonują- powiedziała minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Wspieranie edukacji to bardzo ważny obszar naszej działalności dobroczynnej i sponsoringowej -zaznaczył Marcin Chludziński, prezes Gaz-Systemu.

Gaz-System poinformował, że 31 sierpnia 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom gmin i szkół czeków w wysokości 19 tys. zł w ramach programu "Gaz-System dla Edukacji".

W uroczystości wzięła udział minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, która objęła patronatem ten program.

Spółki energetyczne inwestujące na Pomorzu zadeklarują wsparcie w kształceniu przyszłych energetyków

- Zdajemy sobie sprawę z wyzwań i możliwości wynikających z realizowanych przez nas inwestycji infrastrukturalnych. Konieczne jest partnerstwo i silna współpraca z lokalnymi społecznościami. Gaz-System dla Edukacji jest godnym do naśladowania przykładem współdziałania spółek Skarbu Państwa z otoczeniem społecznym, w którym funkcjonują. W tym roku z inicjatywy skorzysta około 70 szkół, które zostaną doposażone w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy- powiedziała minister Anna Łukaszewska- Trzeciakowska.

- A już w najbliższy poniedziałek, spółki energetyczne inwestujące na Pomorzu oficjalnie zadeklarują wsparcie w kształceniu przyszłych energetyków poprzez sfinansowanie powiatowego centrum energetyki i współpracę merytoryczną z dużą szkołą kształcącą kadry w zawodach gwarantujących dobrze płatna i stabilne zatrudnienie w regionie na długie lata – dodała Anna Łukaszewska- Trzeciakowska.

Patronat nad programem Gaz-System dla Edukacji objęło także Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Gaz-System angażuje się w działania społeczne w gminach, w których eksploatuje krajową sieć przesyłową gazociągów oraz prowadzi inwestycje strategiczne zapewniające bezpieczeństwo energetycznego Polski.

Tegoroczna edycja programu 'Gaz-System dla Edukacji" obejmuje szkoły w 29 gminach

- Wspieranie edukacji to bardzo ważny obszar naszej działalności dobroczynnej i sponsoringowej. To już czwarta edycja programu "Gaz-System dla Edukacji". Mam nadzieję, że pomoce dydaktyczne dla pracowni szkolnych pozwolą dzieciom lepiej zrozumieć zagadnienia z fizyki i chemii, a sprzęt sportowy zainspiruje najmłodszych do prowadzenia zdrowego stylu życia i umożliwi czerpanie radości z aktywności fizycznej - powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-Systemu.

Tegoroczna edycja programu, jak podała spółka, obejmuje szkoły w 29 gminach, w których Gaz-System prowadzi działalność: Kozienice, Głowaczów, Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Bielice, Gryfino, Odolanów, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki, Celestynów, Karczew, Stanisławów, Wiązowna, Końskowola, Sadkowice, Grudziądz, Lubicz, Płużnica, Raciążek, Lubanie, Kwidzyn, Rybnik, Sławków, Chełmek, Jaworzno, Lubraniec oraz Świnoujście.

W poprzednich latach na trzy edycje programu "Gaz-System dla Edukacji" spółka przeznaczyła łącznie 1,77 mln zł.

Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.