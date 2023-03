Gaz-System: trzy projekty wodorowe zgłoszone do europejskiego wsparcia

Spółka planuje zrealizować trzy projekty inwestycyjne w obszarze wodoru z wykorzystaniem europejskich instrumentów wsparcia: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, krajowy szkielet wodorowy łączący krajowych producentów wodoru, źródła importowe i magazyn wodoru w Damasławku.

"Projekty infrastrukturalne realizowane przez Gaz-System mają priorytetowe znaczenie energetyczne dla państw Unii Europejskiej, ponieważ zapewniają dywersyfikację dostaw gazu oraz rozwój zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej oraz regionie Morza Bałtyckiego. Finansowe wsparcie unijne jest ważne dla sprawnej realizacji złożonych, międzynarodowych projektów, dlatego wystąpiliśmy o nadanie statusu PCI dla inwestycji wodorowych, które spółka planuje przeprowadzić - powiedział cytowany w komunikacie prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński.

Gaz-System wskazał, że nowe rozporządzenie TEN-E przewiduje możliwość przyznania statusu PCI, czyli projektów będących "przedmiotem wspólnego zainteresowania dla inwestycji umożliwiających powstawanie zintegrowanej europejskiej infrastruktury wodorowej poprzez realizację projektów w zakresie przesyłu i magazynowania wodoru oraz instalacji służących do odbioru i regazyfikacji skroplonego wodoru lub wodoru przenoszonego w innych substancjach chemicznych (np. amoniaku). Dodano, że obecnie trwają prace nad opracowaniem pierwszej wodorowej listy PCI. Gaz-System zgłosił wniosek o przyznanie priorytetowego statusu dla trzech projektów planowanych przez spółkę"

Jak podała spółka są to: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor), który ma na celu budowę korytarza służącego do transportu wodoru z Finlandii, przez państwa bałtyckie i Polskę do Niemiec, krajowy szkielet wodorowy obejmujący infrastrukturę łączącą krajowych producentów wodoru, źródła importowe, magazyn wodoru w Damasławku z odbiorcami końcowymi i ew. lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, oraz magazyn wodoru w Damasławku.