Gaz-System tworzy gazowy hub

Do 2025 roku Gaz-System zamierza zbudować 2 tys. km sieci gazowej, w latach 2025-29 ponad 1,5 tys. gazociągów. - To nie jest megalomania, to jest odpowiedź na to, co dzieje się na rynku gazu, na wzrastające zapotrzebowanie z tytułu energetyki profesjonalnej i ciepłownictwa - podkreśla Artur Zawartko.

Wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko podkreśla, że najważniejszym zadaniem spółki jest zapewnienie infrastruktury niezbędnej do tego, by rynek gazu mógł być zaopatrywany w sposób ciągły i po konkurencyjnych cenach. Dlatego rozbudowuje infrastrukturę.

Czytaj też: Gaz-System otwiera nową inwestycję. Ważna nie tylko dla Polski



Artur Zawartko dodaje, że budując Bramę Północną, punkty wejścia do krajowego systemu gazowego, interkonektory, tworzymy warunki do powstania hubu gazowego. - By mógł on zaistnieć potrzebne jest również spełnienie pewnych warunków regulacyjnych, by gaz mógł płynąć w różnych kierunkach, tak jak tego zechce rynek - wyjaśnia Artur Zawartko.





Wiceprezes Gaz-System zauważa, że jesteśmy zaawansowani w budowie infrastruktury niezbędnej do zmiany kierunku pływu gazu do Polski ze Wschodu na kierunek północny, czyli Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Korytarz północ-południe jest zrealizowany w 70 proc., a odcinki oddane do użytku, od razu włączane są do sieci, by odpowiadać na wzrastające zapotrzebowanie na gaz w kraju.



W 2024 lub 2025 roku Gaz-System będzie miał drugi terminal pływający na Bałtyku. Jak zapewnia Artur Zawartko, na tym etapie możliwe są jeszcze wszystkie modele finansowania tej inwestycji.



W opinii wiceprezesa Gaz-Systemu cena niezapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego jest zbyt wysoka, czego byliśmy świadkami wielokrotnie. - Mam na myśli brak możliwości dopływu gazu, gaz nieczysty, nieuzasadnione przerwy czy znacząco wyższą cenę gazu - wyjaśnia Artur Zawartko.