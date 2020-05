GAZ-System wspiera szkoły w 25 gminach Polski

GAZ-System w ramach programu wspierającego edukację uczniów w dobie epidemii przeznaczyła 750 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki epidemia koronawirusa spowodowała szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci i młodzieży. Zdalny system nauki wymaga posiadania sprzętu komputerowego i dostępu do internetu przez każdego ucznia w domu, a na to wiele rodzin nie może sobie pozwolić.



Odpowiedzią na tą sytuację ma być uruchomiony w maju przez spółkę program, dzięki któremu szkoły w 25 gminach w Polsce będą mogły zakupić sprzęt IT niezbędny do nauki zdalnej.



Jak podkreślają przedstawiciele spółki akcja wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów. Dzięki niej lokalne samorządy otrzymują od spółki pieniądze na zakup sprzętu komputerowego takiego, jak: laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem, który trafia do uczniów na czas trwania nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych.



- W tym trudnym czasie pandemii każda pomoc dla nauczycieli oraz uczniów może okazać się nieoceniona. Dlatego GAZ-SYSTEM postanowił włączyć się w walkę ze skutkami społecznymi wirusa COVID-19 i wesprzeć finansowo szkoły, które dzięki programowi „GAZ SYSTEM dla edukacji” będą mogły kupić najbardziej potrzebującym uczniom komputery do nauki zdalnej – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.



- Gaz-System dla edukacji” to realna pomoc ze strony narodowego Operatora w przezwyciężaniu skutków epidemii. Ułatwienie dzieciom w wielu powiatach uczestnictwa w zdalnej edukacji będzie cenne także po zażegnaniu zagrożenia wirusem COVID – podkreśla Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.



- Epidemia jest dla nas wszystkich trudnym egzaminem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Tym bardziej cieszę się, że spółki skarbu państwa aktywnie włączają się w pomoc dla uczniów i nauczycieli w tej bezprecedensowej sytuacji. Odpowiedzialna postawa GAZ-SYSTEM potwierdza, że w sytuacjach kryzysowych potrafimy działać solidarnie – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu.



Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” będzie realizowany na terenie województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje infrastrukturalne. Jednym z kryteriów wyboru beneficjentów był niski poziom dochodu na mieszkańca wg danych GUS. Wsparcie GAZ-SYSTEM dotrze do gmin: Andrzejewo, Bakałarzewo, Baruchowo, Boguty-Pianki, Bolesław, Bukowsko, Głowaczów, Grajewo, Janowiec Wielkopolski, Komańcza, Kowal, Lewin Brzeski, Maków, Mały Płock, Mogielnica, Nowogród, Puławy, Regnów, Sadkowice, Sanok, Sarnaki, Szypliszki, Toszek, Tworóg, Żychlin.