Gaz-System wykona kluczowe połączenie na Baltic Pipe. "Czekamy na okno pogodowe"

Po ponad czterech miesiącach prac trzech statków na Bałtyku polsko-duński gazociąg Baltic Pipe jest de facto skończony. Kropka nad i zostanie postawiona w tym tygodniu. O szczegółach ostatnich prac morskich rozmawiamy z Tomaszem Stępniem, prezesem spółki Gaz-System, która realizuję tę inwestycję.

Gazoporty – Świnoujście i Gdańsk

- Jeśli chodzi o korytarz Północ-Południe: przypomnę, że to było 14 gazociągów, jedna tłocznia i jeden węzeł. W zasadzie ostatnie gazociągi w Małopolsce i na Podkarpaciu są po odbiorach technicznych. Odebraliśmy również ten węzeł. Zakończyliśmy najtrudniejsze prace na tłoczni Kędzierzyn. Można powiedzieć, że cały ten korytarz już lada moment będzie drożny... Jeszcze w tym sezonie zimowym będziemy już mogli z niego korzystać - deklaruje Stępień.Trwają ostatnie prace montażowe w gazociągu Polska-Litwa (głównie po polskiej stronie).- Mieliśmy niedawno uroczystość złotego spawu, kiedy fizycznie został połączony odcinek polski z litewskim. Po polskiej stronie mamy jeszcze dosłownie kilka fragmentów, gdzie trwają ostatnie prace montażowe. Potem nastąpią próby, testy i pozwolenie na eksploatację - mówi prezes spółki.Dobiega również końca wspólna inwestycja ze Słowakami- Od węzła Strachocina na Słowację – tu gazociąg jest również pospawany i połączony z odcinkiem słowackim. Zarówno my, jak i Słowacy mamy jednak kilka takich miejsc, gdzie trwają ostatnie prace montażowe. Przyszły rok będzie czasem, kiedy gazociąg będzie poddawany testom i wystąpimy o pozwolenie na użytkowanie - opisuje szef Gaz-Systemu.Toczą się też dwie rozbudowy terminala w Świnoujściu. Pierwsza polega na zabudowaniu dwóch nowych regazyfikatorów i zwiększeniu przepustowości terminala do ponad 6 mld m sześc. w skali roku.- Ta inwestycja jest już na ukończeniu. Trwają ostatnie prace montażowe. Spodziewamy się, że pod koniec roku wszystko zostanie zakończone. Od przyszłego roku terminal komercyjnie zapewni będzie obsługiwał większą przepustowość - podkreśla prezes Gaz-Systemu.Druga rozbudowa terminala oznacza znacznie większy zakres prac.- Tu robimy trzeci zbiornik. Myślę, że ta najbardziej spektakularna część inwestycji za nami – ściany zbiornika już stoją. Będzie teraz montaż dachu, a następnie budowa zbiornika wewnętrznego i dalsze prace. Część morska tej rozbudowy to budowa estakady od zbiornika plus nowe nabrzeże z całą instalacją pod przyjęcie, cumowanie i rozładunek nowych statków - wylicza prezes gazowniczej spółki.Inwestycje w Świnoujściu mają zakończyć się pod koniec 2023 roku. Po rozbudowie terminal będzie mógł regazyfikować i przesyłać do sieci 8 mld 300 mln m sześc. gazu ziemnego w skali roku.A co z zapowiadanym gazoportem w Zatoce Gdańskiej (miał być gotowy już za 6 lat)?Przypomnijmy: sercem tego gazoportu ma być statek, na którego pokładzie odbywać będzie się proces regazyfikacji.- W części lądowej trwają zaawansowane prace projektowe i pozyskiwanie decyzji administracyjnych, niezbędnych na tym etapie prowadzenia procesu inwestycyjnego - odpowiada Tomasz Stępień.Dużo wolniej przebiegają prace dotyczące części morskiej nowego gazoportu. Trwają rozmowy z "uczestnikami rynku", którzy wyrazili chęć korzystania z nowej instalacji w przyszłości.- Musimy sprecyzować i pomierzyć potrzeby oraz dopasować je do parametrów statku. Ta procedura jest zaawansowana - lada miesiąc będziemy ją finalizować. Potem nastąpi wybór tej jednostki - statku - podsumowuje Tomasz Stępień.