Gaz-System z partnerami przeanalizował zdolności systemów przesyłowych

Polski operator gazociągów przesyłowych Gaz-System - wraz z operatorami z Niemiec, Czech, Litwy oraz Słowacji - przeprowadził ocenę zapotrzebowania rynku gazu i zdolności przyrostowych systemów przesyłowych Polski z naszymi sąsiadami. Ma to związek z rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 16 marca 2017 roku ustanawiającym tzw. kodeks sieci.

3. Połączenie międzysystemowe Polska-CzechyW ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi Gaz-System i Net4Gas, zgłoszono zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w punkcie wyjścia z Polski do Czech. W celu spełnienia oczekiwań uczestników rynku zainteresowanych zdolnością przyrostową na tym kierunku, operatorzy podjęli decyzję o uruchomieniu fazy projektowania dla tego połączenia.„Istniejące połączenie międzysystemowe pomiędzy Polską a Czechami (punkt w Cieszynie) umożliwia ciągły przesył gazu z czeskiego do polskiego systemu przesyłowego o przepustowości wynoszącej ok. 0,5 mld m sześc./rok (przepustowość techniczna: październik-kwiecień 28,4 GWh/dobę, maj-wrzesień 4,3 GWh/dobę). Zważywszy na swoją rolę w procesie integracji i liberalizacji rynku gazu w tym regionie Europy, polski operator systemu przesyłowego Gaz-System i czeski operator systemu przesyłowego Net4Gas kontynuowali działalność w zakresie dalszego rozwoju tego połączenia lub połączeń alternatywnych” – czytamy w raporcie.Z tego względu Gaz-System i Net4Gas rozważają projekt (modernizacja połączenia międzysystemowego pomiędzy Czechami a Polską, klaster PCI 6.2), którego realizacja zapewni dodatkową i dwukierunkową zdolność przesyłową pomiędzy Polską a Czechami” - wskazano w raporcie.Czytaj też: Gazu mamy coraz więcej. Czas zadbać o rynek 4. Połączenie międzysystemowe Polska-LitwaW ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową otrzymano zgłoszenie zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi Gaz-System i Amber Grid. Zgłoszone zapotrzebowanie na zdolność będzie mogło zostać zrealizowane w ramach planowanego połączenia Polska-Litwa (GIPL), dlatego nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności przyrostowej.„Komisja Europejska uznaje połączenie międzysystemowe Polska–Litwa za infrastrukturę przyczyniającą się do integracji europejskiego systemu gazowniczego i kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy. Jest ono uznawane za istotny element mogący wyeliminować bariery hamujące rozwój rynku gazu w tej części Europy, poprzez zniesienie izolacji rynków gazu państw bałtyckich od kontynentalnego rynku gazu oraz zwiększenie dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw gazu" - czytamy w raporcie.Projekt GIPL ma na celu stworzenie dobrze funkcjonującego nowego dwukierunkowego połączenia między polskim a litewskim systemem przesyłu gazu, zapewniającego zdolność przesyłową do 2,4 mld m3/rok (73,9 GWh/doba)w kierunku z Polski do Litwy. Planowana przepustowość ma zostać wykorzystana do zwiększenia dywersyfikacji tras i źródeł dostaw gazu w państwach bałtyckich."Orientacyjną zdolność odwrócenia przepływu do 1,9mld m3/rok (58,3GWh/doba), a w określonych warunkach nawet na wyższym poziomie, będzie zapewniona w kierunku polskiego systemu przesyłowego gazu. W zależności od sygnałów rynkowych przepustowość projektu GIPL mogłaby zostać rozszerzona. Budowa GIPL jest zgodna ze wszystkimi elementami polityki, strategiami i planami działania Unii Europejskiej, ponieważ integruje ona odizolowane obecnie państwa członkowskie ze wspólnym rynkiem gazu UE, a projekt GIPL ma kluczowe znaczenie dla poprawy dywersyfikacji tras i źródeł dostaw gazu ziemnego oraz dla rozwoju rynku gazu" - stwierdza raport.Jak podkreślono, GIPL stanowi rozwiązanie podstawowych problemów związanych z rynkiem gazu w krajach bałtyckich. Ponadto,projekt został określony przez Komisję Europejską jako jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE w krótkim i średnim okresie.Czytaj też: Europejski Bank Inwestycyjny odkłada ważną dla Polski decyzję w sprawie gazu ziemnego 5. Połączenie międzysystemowe Polska-SłowacjaW ramach procesu badania zapotrzebowania na zdolność przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi Gaz-System i Eustream, nie otrzymano zgłoszeń zapotrzebowania, dlatego nie ma konieczności inicjowania projektu zdolności przyrostowej.Połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja jest obecnie w budowie, której zakończenie planowane jest na 2021 rok. Przewidywania zdolność przesyłowa w kierunku Słowacja-Polska wynosi 4,7 mld m sześc./rok, a w kierunku Polska-Słowacja - 5,7 mld m sześc./rok.