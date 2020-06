Gaz-System z umową na dostawy do lądowej części Baltic Pipe

Operator przesyłowy gazu Gaz-System poinformował w poniedziałek o podpisaniu umowy do dostawę elementów do budowy gazociągów Goleniów-Lwówek i Niechorze-Płoty - lądowych części Baltic Pipe. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,3 mln euro.

Chodzi o dostawy łuków giętych indukcyjnie. Zgodnie z kontraktem 90 takich łuków wytwarzanych za pomocą metody gięcia indukcyjnego dostarczy firma Izostal. Łączna waga wszystkich łuków przekroczy 202 tony.

Pierwsze dostawy nastąpią w marcu 2021 r., a całe zamówienie ma zostać zrealizowane do końca kwietnia 2021 r.

W kwietniu 2020 r. Gaz-System podpisał z Izostalem umowę na dostawę rur, które także zostaną wykorzystane do budowy gazociągów Goleniów-Lwówek i Niechorze-Płoty.