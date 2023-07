Gaz-System zacieśnia współpracę z WOT. Infrastruktura krytyczna ma być bezpieczniejsza

Gaz-System podpisał porozumienie o współpracy z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej. Najważniejsze jego założenia to współpraca szkoleniowa, budowanie odporności państwa oraz przygotowanie do współdziałania żołnierzy WOT i pracowników spółki w sytuacjach kryzysowych.

Gaz-System i Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) podpisali 27 lipca 2023 roku porozumienie o współpracy, co oznaczało jej sformalizowanie. WOT przeszkoliły dotychczas już ponad 500 pracowników Gaz-Systemu.

- Rząd takie inicjatywy wspiera i liczę, że inne spółki zarządzające infrastrukturą energetyczną pójdą w ślady Gaz-Systemu - powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

- Warto żebyśmy mieli przećwiczone procedury, warto żebyśmy znali się wzajemnie, warto żebyśmy wiedzieli, gdzie co jest, bo łatwiej wtedy poruszać się w sytuacji kryzysowej - mówił Marcin Chludziński, prezes Gaz-Systemu.

- Jako dowódca WOT zobowiązuję się w ramach podpisywanego porozumienia, że dostarczę ludziom, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo energetyczne kompetencje do tego, aby wiedzieli, jak się zachować w sytuacji zagrożenia - powiedział gen. bryg. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Gaz-System i Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) podpisali 27 lipca 2023 roku porozumienie o współpracy.

Objęta umową współpraca, jak poinformowały strony, dotyczy m.in. przećwiczenia pracowników Gaz-Systemu z podstaw szkolenia wojskowego, funkcjonowania systemu obronnego oraz współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP, a także wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla funkcjonowania Gaz-Systemu oraz jednostek WOT i przygotowania żołnierzy WOT oraz pracowników spółki do współdziałania w sytuacjach kryzysowych.

"Agresja Rosji na Ukrainę pokazała nam, że wojna to nie tylko ruchy wojsk, ale też ataki na infrastrukturę krytyczną"

- Agresja Rosji na Ukrainę pokazała nam, że wojna to nie tylko ruchy wojsk, ale też ataki na infrastrukturę krytyczną. Ataki bardzo precyzyjnie celowane nie tylko w ludność cywilną, ale przede wszystkim właśnie w infrastrukturę krytyczną Ukrainy po to, żeby ją niszczyć, po to, żeby sprawić, że życie społeczne na Ukrainie się załamie – mówiła podczas konferencji prasowej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocniczka rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Wskazała też m.in., że kryzys energetyczny będący następstwem wojny wywołanej przez Rosję dotknął nie tylko Europę.

- Mamy świadomość tego, że zagrożona jest też infrastruktura krytyczna w Polsce. Chronimy ją, tłumacząc tym, którzy w jej pobliżu żyją, mieszkają, że taka jest wyższa konieczność, zapewniając pewnego rodzaju kompensację. Dywersyfikujemy też źródła energii. To powoduje, że Polska jest bezpieczna - stwierdziła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Podkreśliła zarazem, że nie można zapominać, że wojna w Ukrainie trwa i infrastruktura krytyczna to jest ten element, który „rosyjski bezwzględny agresor bardzo uważnie obserwuje”.

- Tej infrastruktury pilnujemy. Chronimy sieci elektroenergetyczne, ropociągi, gazociągi, naftoport, gazoporty. Tym niemniej widzimy, co się dzieje właśnie w tej chwili. Na Białorusi pojawiła się Grupa Wagnera, wojna medialna też trwa. Wojna propagandowa tym bardziej się nasila, im bardziej Ukraina odbija swoje terytoria. Nie możemy pozostać bierni - mówiła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

- Musimy zachować uważność, reagować aktywnie i jednym z takich sposobów aktywnego reagowania jest współpraca, bo współpraca buduje. Wspólnie możemy więcej. To jest z jednej strony budowanie wśród pracowników Gaz-Systemu świadomości potencjalnych zagrożeń, a z drugiej umiejętności reakcji. I tutaj współpraca z WOT jest kluczowa - komentowała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła, że rząd wspiera takie relacje, taką współpracę jak Gaz-Systemu i WOT, i stwierdziła, że liczy na to, iż inne spółki, które zarządzają infrastrukturą energetyczną, pójdą w ślady Gaz-Systemu.

Pracownicy Gaz-Systemu byli już szkoleni przez żołnierzy WOT na sporą skalę

Marcin Chludziński, prezes Gaz-Systemu, powiedział, że podpisane porozumienie to sformalizowanie współpracy, bo pracownicy firmy (ponad 500 osób) byli już szkoleni przez żołnierzy WOT.

- I wtedy zauważyliśmy, że ta współpraca ma głębszy sens. To nie jest tylko przekazanie kompetencji związanych z pomocą medyczną, czy przedmedyczną, świadomością sytuacyjną w momencie zagrożenia, tego, co robić, czy umiejętności wojskowych. To jest też wzajemne poznawanie się ludzi, którzy często żyją na tym samym terenie. Warto, żebyśmy mieli przećwiczone procedury, warto, żebyśmy znali się wzajemnie, warto, żebyśmy wiedzieli, gdzie co jest, bo łatwiej wtedy poruszać się w sytuacji kryzysowej i trudnej - mówił Marcin Chludziński.

Wskazał, że przyszłość, to zwiększenie skali współpracy z WOT, która będzie opierać się na kilku zasadach.

- Po pierwsze to działalność szkoleniowa. Szkolenia już mamy za sobą i zamierzamy je kontynuować. To jest również kwestia wymiany wiedzy i informacji pomiędzy WOT i naszą firmą i to jest uczenie się współpracy. Inaczej działa struktura hierarchiczna wojskowa, inaczej działa firma taka jak Gaz System, ale można się wiele nauczyć wzajemnie i być gotowym do współpracy w sytuacji kryzysowej. Inne kwestie to treningi sztabowe i treningi realne na naszej infrastrukturze, które zamierzamy wprowadzić i które są przed nami w ramach współpracy - wyjaśniał Marcin Chludziński.

Dowódca WOT zobowiązuje się dostarczyć kompetencje potrzebne w sytuacji zagrożenia

Gen. bryg. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, również zaznaczył, że podpisane porozumienie to formalizacja współpracy z Gaz-Systemem. Zwrócił uwagę na dwa aspekty współpracy, w tym wojskowy.

- Aspekt wojskowy jest związany z realizacją przeze mnie jako dowódcę WOT zapisów znajdujących się w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podpisanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, mówiących o tym, że WOT są elementem budowania świadomości obronnej społeczeństwa. To się wiąże bardzo blisko z budowaniem odporności społeczeństwa na zagrożenia, które mogą przyjść, podobnie jak to się stało na Ukrainie - wyjaśniał swoje stanowisko Maciej Klisz.

- Drugi aspekt związany jest z tym, że za potężnymi zasobami spółek energetycznych, za tą potężną infrastrukturą krytyczną stoją ludzie, pilnują jej ludzie. W związku z tym jako dowódca WOT zobowiązuję się w ramach podpisywanego porozumienia, że dostarczę ludziom, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo energetyczne, kompetencje do tego, aby wiedzieli, jak się zachować w sytuacji zagrożenia - powiedział Maciej Klisz.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesyłanie gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Omawiane porozumienie formalizuje współpracę, która jest już realizowana pomiędzy Gaz-Systemem i WOT. Personel Oddziału w Tarnowie został przeszkolony przez żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z Rzeszowa. Natomiast pracowników kilku pionów szkoliła 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej z Ciechanowa. Łącznie we wszystkich dotychczasowych szkoleniach wzięło udział 522 pracowników Gaz-Systemu.