Gaz-System zakończył budowę kluczowego gazociągu Gustorzyn – Wronów

Gazociąg Gustorzyn-Wronów to strategiczne 308 km infrastruktury przesyłowej w centralnej części kraju – podkreśliła w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Według minister, Polska staje się hubem gazowym dla państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Gazociąg Gustorzyn-Wronów to strategiczne 308 km infrastruktury przesyłowej w centralnej części kraju. W ten sposób obecny rząd kontynuuje budowę znaczącej pozycji Polski w regionie - wskazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W środę na terenie tłoczni we Wronowie (woj. lubelskie) otwarto gazociąg łączący miejscowość z Gustorzynem (woj. kujawsko-pomorskie). Inwestycja spółki Gaz-System rozpoczęła się w 2021 r., a prace budowlane - w 2022 r.

Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Anna Moskwa cytowana w komunikacie prasowym spółki wskazała, że rozwinięta infrastruktura transportowa zapewniająca swobodny dostęp do źródeł energii jest podstawą bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania państwa. "Gazociąg Gustorzyn-Wronów to strategiczne 308 km infrastruktury przesyłowej w centralnej części kraju. W ten sposób obecny rząd kontynuuje budowę znaczącej pozycji Polski w regionie" - wskazała minister Moskwa.

Zdaniem Anny Moskwy, dzięki inwestycjom spółki Gaz-System "stajemy się hubem gazowym dla państw Europy Środkowo-Wschodniej". Jako przykłady przedsięwzięć wymieniła: funkcjonujące już interkonektory gazowe z Danią, Litwą i Słowacją, rozwój mocy regazyfikacyjnych Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstający Terminal LNG typu FSRU w Gdańsku. "Konsekwencja w działaniu obecnych władz Rzeczpospolitej jest gwarancją wzrostu gospodarczego kraju i zapewnienia dobrostanu naszych obywateli" - podkreśliła szefowa MKiŚ.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podczas uroczystości we Wronowie poinformowała, że gazociąg przebiega przez cztery województwa, 33 gminy i 8660 działek. "To jest obszar, na którym ta inwestycja była prowadzona. My umiemy takie inwestycje jako państwo prowadzić" - powiedziała. Jak dodała, inwestycja wymagała najnowocześniejszych technologii, wielu uzgodnień, a mimo to z budową zdążono na czas.

Gaz - wskazała Łukaszewska-Trzeciakowska - będzie jeszcze długo wykorzystywany w polskiej energetyce, produkcji nawozów i przez gospodarstwa domowe. "Mamy go ze zdywersyfikowanych kierunków, bezpiecznych dostaw, pełne magazyny" - zapewniła.

"Gaz będzie, jest, jesteśmy bezpieczny, a dzięki temu projektowi będzie go na tyle dużo, że będziemy się mogli nim dzielić również z regionem i będziemy mogli naszą gospodarkę dywersyfikować" - zauważyła pełnomocnik.

Zdaniem Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, Polska jest niezależna i "może tę niezależność eksportować do krajów regionu". "Przed nami inwestycja w pływający terminal w Gdańsku, która - dzięki inwestycji, której otwarcie i zakończenie świętujemy - będziemy w stanie wspierać kraje środkowej Europy w uniezależnieniu się takim zupełnym, jak niezależna jest w tej chwili Polska" - zapowiedziała.

Nawiązując do polityki energetycznej pełnomocnik rządu oceniła, że "uniezależniliśmy bardzo skutecznie Polskę od węglowodorów ze wschodu". "Byliśmy gotowi, wtedy kiedy dla całej Europy faktem stało się, to co myśmy wiedzieli już wcześniej. Wojna energetyczna przygotowana przed tą wojną konwencjonalną miała Europę rzucić na kolana" - powiedziała.

Większe możliwości dostawy gazu dla aglomeracji warszawskiej, łódzkiej i radomskiej

"Rosja (...) jak rasowy dealer uzależniła Niemcy, zachodnią Europę od swojego gazu. Odwyk był bolesny. Mniej bolesny dla Polski, bo myśmy byli gotowi" - powiedziała Łukaszewska-Trzeciakowska wskazując na takie inwestycje jak: Baltic Pipe, terminal LNG im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz interkonektory.

Prezes spółki Gaz-System Marcin Chludziński poinformował, że nowy gazociąg jest w stanie zapewnić alternatywne, większe możliwości dostawy gazu dla aglomeracji warszawskiej, łódzkiej i radomskiej. "Jest w tej chwili przygotowywany projekt przyłączenia gazowego dzięki temu gazociągowi do elektrowni w Kozienicach. Dzięki temu gazociągowi jesteśmy w stanie także w przyszłości przesyłać większe wolumeny gazu na południe Polski, ale także do innych krajów, które są naszymi sąsiadami" - powiedział dodając, że będzie to możliwe po budowie jednostek regazyfikacyjnych w Gdańsku.

Jak podała spółka w komunikacie, średnica gazociągu wynosi 1000 mm, natomiast maksymalne ciśnienie robocze - 8,4 MPa. Inwestycja otrzymała ponad 700 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Gaz-System to operator krajowego systemu przesyłu gazu.