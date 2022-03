Gaz-System zmienia zasady, by umożliwić przesył gazu z Polski na Ukrainę

Operator przesyłowy gazu Gaz-System zmienia od niedzieli 6 marca zasady przesyłu gazu z Polski na Ukrainę. Niezakontraktowane wcześniej przepustowości będą oferowane jako przepustowość ciągła. Według Gaz-Systemu, da to pewność realizacji dostaw gazu na Ukrainę.

Jak poinformował w piątek Gaz-System, od niedzieli 6 marca w punkcie wyjścia z polskiego systemu gazowego w kierunku Ukrainy przepustowości niezakontraktowane wcześniej w ramach produktów rocznych, kwartalnych i miesięcznych będą udostępniane jako przepustowość ciągła w produktach dziennych i śróddziennych.

Rozwiązanie takie daje użytkownikom sieci korzystającym z połączenia gazowego Polska - Ukraina pewność realizacji dostaw gazu ziemnego do potrzebujących go odbiorców na Ukrainie - podkreślił Gaz-System. Przepustowość ciągła w produktach krótkoterminowych będzie oferowana od 6 marca do odwołania.

Zmiana jest możliwa po ocenie warunków technicznych oraz handlowych w krajowym systemie przesyłowym, przy zachowaniu stabilności funkcjonowania rynku gazu - zaznaczył operator.

Polski i ukraiński systemy przesyłowe gazu są połączone w punkcie Drozdowicze/Hermanowice. Połączenie to obecnie pozwala przesłać na Ukrainę ok. 1,5 mld m sześc. gazu rocznie. Jest też jednym z punktów odbioru rosyjskiego gazu z kontraktu jamalskiego.