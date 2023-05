Gaz tanieje, a wraz z nim prąd. Węgiel przestaje się opłacać

Cena gazu przebiła poziom 30 euro za MWh i dalej spada. To ważny pułap, bo razem z nim gaz robi się energetycznie tańszy od węgla kamiennego. Wszystko z uwzględnieniem kosztów emisji dwutlenku węgla powstającego przy spalaniu obu surowców – podkreśla Business Insider.

Jak podaje redakcja Business Insider Polska - cena gazu europejskiego (kontrakty holenderskie) z dostawą na czerwiec spadała we wtorek na giełdzie ICE o nawet 3 proc., do 28,78 euro za megawatogodzinę. Poprzednio surowiec ten poniżej 29 euro był 23 listopada 2021 r. Od początku roku gaz staniał o aż 64 proc.

Business Insider przekonuje, że uwzględniając koszt emisji CO2, gaz zrobił się tańszym źródłem energii elektrycznej niż węgiel.

Do swoich wyliczeń redakcja przyjęła cenę 119 dol. za tonę węgla, które trzeba płacić w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). Obliczyła, że wartość opałowa tony węgla kamiennego to około 5,88 MWh, a więc cena za megawatogodzinę wychodzi obecnie około 84,80 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt CO2. Razem daje to 214,80 zł za megawatogodzinę prądu z węgla.

A jak to wygląda z gazem ziemnym? Cienka granica za nami

Megawatogodzina gazu kosztuje 29,21 euro (z dostawą na czerwiec), co po przeliczeniu daje 130,30 zł. Użycie gazu w energetyce jest mniej emisyjne niż w przypadku węgla i w tym przypadku wynosi 75,50 zł za MWh. Razem daje to 205,80 zł, czyli o 9 zł mniej niż przy spalaniu węgla.

Za główną przyczynę spadków w ostatnich tygodniach można uznać wspólne zakupy unijne wprowadzone w związku z rezygnacją z gazu rosyjskiego.

Druga sprawa to wypełnione aż w 66 proc. magazyny krajów Unii, co też ma przełożenie na stawki za ten surowiec.

Trzecia sprawa to spodziewane dalsze spowolnienie gospodarcze, które pociąga za sobą mniejsze zapotrzebowanie na surowce energetyczne.

