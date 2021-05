Gaz w Europie drogi jak w zimie. Azja podkupuje Europę

W czwartek cena 1000 m sześc. gazu na holenderskiej giełdzie TTF w dostawie natychmiastowej przekroczyła 300 dolarów! Za gaz trzeba płacić jak w sezonie zimowym – zauważają analitycy i zastanawiają się, kiedy nastąpi kres wzrostów.

Spot już się nie opłaca?

Europa konkuruje o LNG z Azją, która staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla transportów LNG. Czerwcowe kontrakty futures na Japan Korea Marker wzrosły już do 321 dol. za 1000 m sześc. (na początku kwietnia kosztowały 257 USD). Sprzedaż gazu na azjatyckim rynku jest bardziej opłacalna.Widać to m.in. po transportach LNG z USA. Jeśli w kwietniu do północno-zachodniej Europy przypłynęły 13 tankowce z LNG, to w pierwszej połowie maja spodziewane są tylko 3 ładunki - wynika z danych Bloomberga.Specjaliści zauważają, że obecna sytuacja jest bardzo nietypowa i trudno przewidywać, co będzie dalej. Jeśli na rynku pojawią się dodatkowe ilości gazu, wówczas ceny spotowe spadną. Jednak na razie sytuacja jest trudna i nic nie wskazuje na możliwe wzrosty podaży.Europejscy konsumenci gazu będą więc musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Być może obecna sytuacja każe także niektórym odbiorcom surowca przemyśleć strategię zakupową. Większy udział w portfelu będzie miał gaz z dłuższych kontraktów (jak np. PGNiG), niż surowiec kupowany - jak okazało się - w niezbyt okazyjnych cenach.