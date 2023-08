Gaz w holenderskim hubie TTF potaniał

W czwartek ok. godz. 9 rano w holenderskim hubie TTF gaz taniał. Cena gazu w kontrakcie z dostawą we wrześniu spadała względem otwarcia o blisko 3,94 proc., do ok. 38,26 euro za MWh. Kontrakty październikowe zniżkowały o 3,1 proc., do ok. 41,66 euro za MWh.

W środę po południu gaz w kontraktach wrześniowych kosztował 38,7 euro za MWh, a w kontraktach październikowych - 42,3 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.