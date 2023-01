Gaz w USA jest najtańszy od roku. To dobra wiadomość także dla nas

Ceny gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych spadły do najniższego od roku poziomu. To świetna informacja, także dla naszego kraju.

Ciepła zima przyczynia się do malejących cen gazu ziemnego.

Na rynku widać obecnie lekką nadwyżkę surowca.

Europa dobrze radzi sobie bez gazu z Rosji.

Za mln BTU (brytyjskich jednostek termalnych) trzeba zapłacić obecnie w USA około 3,55 dol. Spadek jest spowodowany pozytywnymi prognozami pogodowymi. Spodziewane warunki w styczniu mają być łagodniejsze niż w grudniu, kiedy to w efekcie pogorszenia pogody część stanów wstrzymała jakąkolwiek działalność.

Jesteśmy coraz pewniejsi, że zimę przetrwamy bez problemów

- Wraz z nadchodzącym ociepleniem, uważnie obserwowany spread marzec-kwiecień – służący za wskaźnik obaw rynku o dostępność gazu pod koniec zimy - spadł do zaledwie 7 centów po osiągnięciu poziomu 1 dol. na początku grudnia - mówi Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców w Saxo Banku.

Równocześnie w Europie z tych samych przyczyn ceny gazu mocno idą w dół - w ciągu ostatniego miesiąca cena holenderskiego benchmarkowego kontraktu na gaz TTF zdecydowanie spadła, osiągając w pewnym momencie poziom 65 euro za MWh (czyli około 20 dol. za milion BTU) – poziom najniższy od października 2021 r.

Spadek ten był wynikiem łagodnej zimy i solidnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jak również zmniejszonego zużycia przemysłowego, co spowodowało nietypowy sezonowy wzrost stanu zapasów. Zapasy gazu w magazynach w całej Europie są obecnie o 168 TWh wyższe od pięcioletniej średniej i zbliżają się do równowartości pełnego miesiąca szczytowego zimowego poboru.

Zapasy zamiast o tej porze spadać zaczęły rosnąć

- Przy nadal dynamicznym imporcie LNG i spadku popytu o ponad 10 proc. Stary Kontynent znalazł się w sytuacji, która jeszcze kilka miesięcy temu była nie do pomyślenia – sytuacji, w której ceny muszą pozostać niskie, aby można było przekierować transporty LNG do innych rejonów świata i nie przeciążyć lokalnych magazynów - podkreśla Hansen.

O tym, że nastroje poprawiły się mogą świadczyć także informacje płynące z rynków.

Na przykład szef Federalnej Agencji ds. Sieci w Niemczech Klaus Mueller oświadczył, że w państwie nie zabraknie gazu, do końca zimy zbiorniki z gazem będą zaś wypełnione w ponad 50 proc.

Co ciekawe rynki niemal nie zareagowały na to, że Rosja z nieznanych powodów ograniczyła dostawy gazu przez Ukrainę do zaledwie 35,5 mln m3 na dobę, czyli trzecią część tego co przed wojną.

Część specjalistów uważa, że po prostu Gazprom po zerwaniu kontraktów wiosną 2022 roku nie ma komu sprzedawać gazu, zwłaszcza że wielu niedawnych klientów uważa rosyjską spółkę za niewiarygodną.

Informacje z rynku mogą oznaczać, że gaz nadal będzie tanieć, choć nie stanie się to natychmiast. W dłuższej perspektywie oznacza to także niższe rachunki dla polskich odbiorców surowca.