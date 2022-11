Gaz we wtorek po południu drożał, ropa również w górę

We wtorek po południu gaz w holenderskim hubie TTF drożał zarówno w kontraktach na grudzień jak i na styczeń. Dostawy grudniowe wyceniane były na ponad 121 euro za MWh, a styczniowe blisko 129 euro za MWh. Ropa naftowa Brent drożała o ponad 2 proc. do blisko 90 dol. za baryłkę.

We wtorek po godzinie 17. cena gaza z dostawą w grudniu rosła o blisko 4,5 proc. do 121,3 euro za MWh. Drożał także gaz w dostawach w styczniu. Kontrakty styczniowe drożały o ponad 5 proc., do blisko 129 euro za MWh.

We wtorek rano gaz z dostawą w grudniu wyceniany był na 117 euro za MWh, z kolei w dostawą w styczniu - 123 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.

Ropa we wtorek po południu drożała o ponad 2 proc.

We wtorek po godz. 17.00 ropa naftowa Brent drożała o ponad 2 proc. do blisko 90 dol. za baryłkę. Drożała również ropa WTI do blisko 82 dol. za baryłkę.

We wtorek po południu baryłka ropy Brent drożała o 2,05 proc. do 89,42 dol. Podobnie, bo o 2,13 proc. drożała także ropa West Texas Intermediate. Baryłka WTI była wyceniana na 81,82 dol.

We wtorek rano baryłka Brent kosztowała 88 dol., z koli WTI - blisko 80 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.