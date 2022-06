Gaz we wtorek rano w Europie tanieje

We wtorek rano gaz ziemny w kontraktach lipcowych holenderskim hubie TTF tanieje o 0,6 proc., do 128,7 euro za MW. Tanieje również gaz ziemny w kontraktach sierpniowych o 0,2 proc., do 130 euro za MW.

W poniedziałek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach lipcowych płacono 129,5 euro za MW, a w kontraktach sierpniowych 130,2 euro za MW.

