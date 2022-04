Gaz wróci do pozbawionych go gmin, ale to nie koniec sprawy

Wszystko wskazuje, że w ciągu najbliższych godzin zostaną przywrócone dostawy gazu do gmin, które obsługiwał objęty sankcjami Novatek Green Energy. Osobnym problemem jest rozstrzygnięcie dalszych losów całego majątku spółki. Ze względów bezpieczeństwa pilnie muszą być podjęte decyzje w tej sprawie.







Przedstawiciele spółek z grupy PGNiG już rozpoczęli przejmowanie infrastruktury i sieci dystrybucyjnej gazu od Novateku.

Przywrócenie bieżących dostaw gazu do odbiorców może potrwać nawet kilkadziesiąt godzin.

Rządowy plan zakłada, że gazociągi, należące do objętego sankcjami Novatek Green Energy, staną się własnością PSG i PGNiG.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński w środę, 26 kwietnia poinformował o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej tak zwanej listy sankcji. Jej stworzenie umożliwiła specustawa, która weszła w życie 15 kwietnia. Regulacje wprowadziły między innymi zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej. Na tę listę wpisano Novatek Green Energy spółkę zależną od AOA Novatek , który największym prywatnym producentem gazu ziemnego i LPG w Rosji. Głównym akcjonariuszem jest natomiast bliski współpracownik prezydenta Rosji Władimira Putina Giennadij Timczenko.

Wobec spółki w trybie natychmiastowym zastosowano zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną i niezależność Ukrainy lub im zagrażających będących własnością pozostających w posiadaniu lub faktycznej dyspozycji lub pod kontrolą Novatek.

Taka decyzja doprowadziła do wstrzymania wszelkiej aktywności biznesowej, w tym także dostarczania i sprzedaży gazu ziemnego dla klientów w 10 polskich gminach, z którymi podpisane były wieloletnie umowy na świadczenie takich usług. W środę, punktualnie o godzinie 16.00 zaprzestano tłoczenia gazu ze zbiorników i wyłączono z użytkowania całą infrastrukturę. Odbiorcy, w tym mieszkańcy, obiekty użyteczności publicznej oraz urzędu administracji zostały pozbawione możliwości korzystania z instalacji gazowych.

Polecenie premiera

Jak czytamy w piśmie opublikowanym przez zarząd Novatek Green Energy, "z uwagi na powyższą okoliczność zaistnienia zdarzenia siły wyższej wykonywanie wszelkich wiążących Novatek z Państwem zobowiązań umownych jest niemożliwe i zostaje zawieszone do odwołania. Zamrożenie zasobów gospodarczych powoduje między innymi, że urządzenia przesyłowe i dystrybucja czy instalacje zbiornikowe zostały zamrożone, co za tym idzie żadna osoba trzecia nie może z nich korzystać, ani czerpać z nich zysków".

Dla gmin oznacza to, że spółka dostarczająca dotychczas błękitne paliwo nie ma możliwości dysponowania swoim majątkiem i zgromadzonymi zapasami gazu. Konieczne było wprowadzenie specjalnych rozwiązań prawnych, aby przedstawiciele państwowych firm mogli rozpocząć procedurę przejmowania infrastruktury w poszczególnych województwach.

Sytuacja zmieniła się, gdy premier Mateusz Morawiecki, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wydał polecenie spółkom Skarbu Państwa między innymi PGNiG, PSG i Gaz-System, aby w niezwłocznie dostarczyć gaz do tych sieci, których właścicielem jest Novatek. Spółka zaś została zobowiązana do przekazania do dyspozycji infrastruktury i sieci, które będą realizowały dostawy do klientów.

- Jesteśmy przygotowani do tego, żeby spółki z Grupy PGNiG natychmiast po wydaniu stosownych poleceń ze strony organów rządowych przystąpić do działania w wdrożyć procedury zmierzające do jak najszybszego przywrócenia dostaw do wszystkich 10 gmin. Co oczywiste, wszystko musi się odbyć z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, przeglądem technicznym instalacji i innymi procedurami. Nasze służby dołożą wszelkich starań, aby odbiorcy, jak najszybciej mogli korzystać z gazu - powiedziała WNP.PL dyrektor komunikacji i marketingu PGNiG Joanna Zakrzewska.

10 gmin bez gazu

Dystrybucja gazu ziemnego została wstrzymana w 10 polskich gminach. Na liście są: Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów i Żuromin.

- W naszej gminie mieliśmy indywidualną, tak zwaną wyspową instalację wraz ze zbiornikami i stacją do rozprężania LNG wybudowaną przez Novatek. Łącznie jest wykonanych 45 podłączeń przy czym kilka dotyczy domów wielorodzinnych, które korzystały z gazu plus oczywiście obiekty użyteczności publicznej oraz producent pasz dla tuczników - mówi WNP.PL sekretarz gminy Mieścisko Alicja Kędracka

- Od lat staraliśmy się, jako władze miasta, zapewnić dostęp dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych do gazu ziemnego. Jeśli chcemy realizować politykę klimatyczną to musimy wykorzystywać czyste paliwa. Niestety, nie udało nam się skorzystać z innego rozwiązania, jak tylko oferta zewnętrznej firmy, która zbudowała kupiła działkę i wybudowała zaplecze techniczne, postawiła zbiorniki na gaz i dostarczała go na bieżąco. W mieście mamy trzy budynki gminne i dwa zakłady przemysłowe oraz 43 odbiorców indywidualnych. Teraz czekamy na wznowienie dostaw i liczymy na dobrą współpracę - powiedział WNP.PL zastępca burmistrza Lubienia Kujawskiego Jakub Tomczak.

Kiedy analizujemy sytuację związaną z dostawami gazu ziemnego w 10 gminach, bez wątpienia największym problem występuje w Łebie. Jak przekazał mediom burmistrz Andrzej Strzechmiński, miasto z dnia na dzień stanęło przed trudnym wyzwaniem. Właściciele pensjonatów, hoteli czy też restauracji bardzo dużo sobie obiecywali po zbliżającym się tak zwanym długim weekendzie majowym. Tymczasem brak gazu w domach i obiektach turystycznych oznacza brak ciepłej wody w kranach, problemy z przygotowaniem posiłków. Efekt jest taki, że goście z całego kraju masowo odwołują rezerwacje.

W Łebie, podobnie jak w innych gminach i miastach także funkcjonuje wydzielony system zaopatrzenia w gaz ziemny, który dostarczany jest cysternami, po czym poddany zostaje procesowi rozprężenia i przepompowywany do zbiorników. Około 150 odbiorców czeka na gaz i liczy, że nastąpi to jak najszybciej.

- Polska Spółka Gazownictwa na podstawie polecenia premiera wydanego na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, niezwłocznie przystąpiła do realizacji nałożonych zadań zmierzających do przywrócenia dystrybucji gazu na terenie 10 gmin. Paliwo dostarczy PGNiG Obrót Detaliczny, chcemy aby mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje w gminach pozbawionych dostępu do gazu mogli z niego korzystać jak najszybciej - przekazał rzecznik prasowy Grupy PGNiG Stanisław Krakowski.

Co dalej z instalacjami?

Osobnym problemem, który dotyczy rządowej decyzji o wstrzymaniu wszelkiej aktywności przez Novatek Green Energy, jest rozstrzygnięcie dalszych losów majątku spółki. W jego skład wchodzą dwa Terminale Przeładunkowe LPG, trzy terminale partnerskie na granicy z Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim, zakłady rozlewu gazu do butli na potrzeby klientów indywidualnych, dziesiątki tysięcy cystern z paliwem gazowym, zbiorniki wreszcie sam gaz. Pilnie muszą być podjęte decyzje w tej kwestii ponieważ najważniejsze są względy bezpieczeństwa przechowywania i eksploatacji LPG i zbiorników z LNG.

Dostawy do odbiorców w gminach, które czasowo zostały pozbawionych zaopatrzenia w gaz ziemny powinny być realizowane w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Ze względu na duże zróżnicowanie sieci, lokalna specyfikę zaopatrzenia, potrzebę dysponowania specjalistycznymi cysternami w poszczególnych rejonach, rozwiązanie tego problemu może zająć nieco więcej czasu

