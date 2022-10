Gaz z Azerbejdżanu jest coraz ważniejszy dla Unii Europejskiej

Wydatki krajów UE na zakup gazu z Azerbejdżanu dostarczanego Gazociągiem Transadriatyckim w II kwartale 2022 r. wyniosły 2,8 mld euro - wynika z raportu kwartalnego Komisji Europejskiej.

W pierwszym kwartale kraje UE wydały na te cele 2,1 mld euro, a zakupy wzrosły o 33,3 proc. W sumie w pierwszej połowie 2022 r. kraje UE kupiły gaz z Azerbejdżanu za 4,9 mld euro.

Cena azerbejdżańskiego gazu dla Włoch i Grecji w okresie kwiecień-maj 2022 r. wyniosła 98,19 euro za MWh, dla Bułgarii 86,32 euro za MWh. Oznacza to, że ceny były rynkowe mimo faktu, iż klienci z UE zwracali się do Baku często z nagłą potrzebą.

KE odnotowała wzrost dostaw z Azerbejdżanu rok do roku. W drugim kwartale kraje UE kupiły ok. 28 TWh gazu, wobec 18 TWh za analogiczny okres ubiegłego roku (wzrost o 57 proc. rok do roku) i 24 TWh w I kwartale 2022 roku (wzrost w II kwartale o 16,7 proc. w stosunku do I kwartału).

W II kwartale udział dostaw gazu do UE przez TAP wyniósł 2,9 proc. całości dostaw wobec 2,5 proc. w I kwartale.

- TAP (Gazociąg Transadriatycki - red.) zapewnia dostęp do zasobów azerbejdżańskiego gazu poprzez Południowy Korytarz Gazowy, co jest ważnym rezultatem polityki bezpieczeństwa dostaw gazu UE – skomentowała sytuację KE.

Ogólnie w drugim kwartale 2022 r. UE wydała na import gazu około 75 mld euro.

Azerbejdżan rozpoczął dostawy gazu do Europy (Włoch, Grecji i Bułgarii) przez TAP w 2021 r. Wyeksportował wówczas do UE 8,2 mld m3 .Eksport gazu z Azerbejdżanu do Europy w tym roku ma wynieść 11,5 mld m3, a do 2027 roku ma wzrosnąć do 20 mld m3.