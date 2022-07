Gaz ziemny drożeje

W czwartek rano ok. godz. 9.10 w holenderskim hubie TTF gaz ziemny w kontraktach sierpniowych drożał o 0,5 proc., do 181,5 euro za MW. Cena gazu ziemnego rosła również w kontraktach wrześniowych o około 0,4 proc., do około 183 euro za MW.

We wtorek na zamknięciu gaz ziemny kosztował w kontraktach sierpniowych 180,5 euro za MW, a w kontraktach wrześniowych 182,3 euro za MW.