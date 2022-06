Gaz ziemny i ropa droższe w poniedziałek po południu

W poniedziałek po południu w holenderskim hubie TTF gaz ziemny w kontraktach lipcowych drożeje o ok. 1,12 proc., do nieco ponad 83 euro za MWh. Cena gazu w kontraktach sierpniowych również idzie w górę - o ok. 1,32 proc., do ponad 85 euro za MWh.

W holenderskim hubie TTF gaz ziemny w kontraktach lipcowych drożeje o 1,12 proc. do poziomu 83,39 euro za MWh. W poniedziałek rano było to 82 euro za MWh.

Gaz z dostawą w sierpniu w poniedziałek po południu również kosztował więcej - przekroczył poziom 85,3 euro za MWh. Rano było to 84,2 euro za MWh.

W Londynie ropa po 120,64 dol. za baryłkę

W poniedziałek popołudniem ropa naftowa Brent w Londynie kosztuje 120,64 dol. za baryłkę. Ropa naftowa WTI w Nowym Jorku przebiła 119, 24 dol. za baryłkę.

Cena ropy naftowej na giełdzie w Londynie w poniedziałek popołudniu, po niewielkim spadku w ciągu dnia, odbiła do poziomu 120,64 dol. za baryłkę. Podobnie z wyceną ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku, gdzie baryłka kosztowała 119,24 dol. za baryłkę

W poniedziałek rano w Londynie ropa była po 120,21 dol. za baryłkę. Wycena ropy naftowej WTI na giełdzie w Nowym Jorku - osiągneła rano 118,92 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.