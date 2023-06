Gaz ziemny ma się dobrze. Na przekór Brukseli

Mimo że tempo wzrostu zużycia gazu spadło, to ten wzrost w Europie jest nadal prognozowany. Ma ono rosnąć także w Niemczech, które obecnie bardzo intensywnie rozbudowują swoją infrastrukturę gazową – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes firmy Gaz-System.

- Wiele krajów, także w Europie, inwestuje obecnie w wydobycie i przerób gazu oraz infrastrukturę do jego przesyłu – powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Andrzej Kensbok podczas Forum Wizja Rozwoju.

Wskazał, że Niemcy budują właśnie aż cztery terminale LNG i gazociągi, które będą służyć do przesyłu gazu z tych terminali w głąb kraju. Francja skokowo zwiększyła import LNG, a zużycie gazu w tym kraju obecnie rośnie.

Podobnie będzie w Polsce, m.in. dlatego, że kolejne polskie elektrownie i ciepłownie przestawiają się z węgla na gaz. Jest już prawie gotowe przyłącze gazowe do Elektrowni Dolna Odra, takie przyłącze powstaje do Elektrowni Rybnik i zapadła decyzja, by wybudować je także do elektrowni w Ostrołęce, Kozienicach, Łagiszy i warszawskich Siekierkach.

Dla władz UE nie tylko węgiel jest dziś na cenzurowanym, ale także gaz ziemny – jako paliwo kopalne, którego spalaniu towarzyszy spora emisja dwutlenku węgla i który kraje unijne muszą w większości importować spoza UE. Dlatego Bruksela chce, żebyśmy odeszli również od wykorzystywania tego gazu, przestawiając się między innymi na tzw. zielony wodór.

Ale na razie nic nie wskazuje na to, by kraje unijne, w tym dwa najbardziej wpływowe kraje w UE, czyli Niemcy i Francja, zamierzały szybko odchodzić od gazu.

W Unii Europejskiej zużycie gazu wciąż rośnie i realizuje się kolejne gazowe inwestycje

- Nie spotkałem się z żadnym opracowaniem, które by wskazywało na spadek - w najbliższych latach - zużycia gazu w którymkolwiek kraju europejskim, łącznie z Niemcami – powiedział Andrzej Kensbok podczas Forum Wizja Rozwoju. - Mimo że tempo wzrostu zużycia gazu spadło, to ten wzrost w całej Europie jest nadal prognozowany. Prognozuje się go także w Niemczech, choć tam zużycie gazu ziemnego ma rosnąć w wolnym tempie. Zwiększa się ono również obecnie we Francji, która skokowo zwiększyła import LNG, z Rosji. Mimo, że ten kraj ma energetykę opartą na elektrowniach atomowych.

Kensbok dodał, że wiele krajów, także w Europie, inwestuje dziś w wydobycie i przerób gazu oraz infrastrukturę służącą do jego przesyłu. Jako przykład podał naszego zachodniego sąsiada.

– Niemcy obecnie bardzo intensywnie rozbudowują swoją infrastrukturę gazową – zauważył wiceprezes Gaz-Systemu. – Budują m.in. cztery gazoporty i przyłącza gazowe do nich.

W Polsce zużycie gazu też będzie rosnąć. Mamy coraz więcej elektrowni gazowych

Podobnie jest w przypadku Polski, m.in. dlatego, że kolejne elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie przestawiają się z węgla na gaz. Powstają też zupełnie nowe elektrownie gazowe (w Grudziądzu i Ostrołęce).

– Obecnie dekarbonizacja polskiej gospodarki odbywa się głównie poprzez zastępowanie węgla gazem ziemnym. To jest kierunek, który będzie postępował - wskazał Andrzej Kensbok.

Powiedział też, że o podłączenie do gazociągu (w celu zastąpienia węgla gazem) wystąpiło do Gaz-Systemu już wiele elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. Jest już prawie gotowe przyłącze gazowe do Elektrowni Dolna Odra i będzie ono uruchamiane w lipcu, co oznacza, że niebawem ruszy tam produkcja energii elektrycznej przy użyciu gazu.

W trakcie budowy jest przyłącze gazowe do Elektrowni Rybnik, która też ma przestawić się z węgla na gaz. Zapadła również już decyzja, by zbudować takie przyłącza do elektrowni w Kozienicach, Łagiszy, Ostrołęce oraz do Elektrociepłowni „Siekierki” w Warszawie.

To wszystko zaś oznacza, że zużycie gazu ziemnego w Polsce znacząco wzrośnie. Choć, jak przyznał Andrzej Kensbok, w niedalekiej przyszłości będzie on stopniowo zastępowany gazem „zdekarbonizowanym”. Czyli biometanem oraz zielonym wodorem, wytwarzanym przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych.

W Danii udział biometanu w gazie przesyłanym gazociągami sięga już 30-35 proc. I jest to biometan, który ten kraj sam produkuje i dzięki niemu mógł znacząco zmniejszyć import gazu ziemnego. Dlatego w tym samym kierunku chce iść także Polska, bo i my mamy duży potencjał, jeśli chodzi o produkcję biometanu.