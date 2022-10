Gaz ziemny mocno tanieje

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad staniał o 3,90 proc. W kontraktach na grudnień staniał: o 2,97,proc.

We wtorek (25 października) gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad staniał o 3,90 proc., do 95,3 euro za MWh, w kontraktach na grudnień też staniał: o 2,97, do 131,75 euro za MWh.

W poniedziałek po południu gaz w holenderskim hubie TTF z dostawą w listopadzie kosztował 98,6 euro za MWh; a z dostawą w grudniu - 135 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały 349 euro za MWh.