Gaz ziemny tanieje

Gaz ziemny w środę rano ok. godz. 9.30 w holenderskim hubie TTF w kontraktach sierpniowych taniał o 6,55 proc., do 154,26 euro za MW. Jego cena spadała także w kontraktach wrześniowych o 6,55 proc., do 155 euro za MW.

We wtorek na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach sierpniowych kosztował 165,07 euro za MW, a w kontraktach wrześniowych - 165,87 euro za MW.