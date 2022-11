Gaz ziemny tanieje do 122,37 euro za MWh

W poniedziałek rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych tanieje do 122,37 euro za MWh. Spadają też ceny gazu z dostawą w styczniu - do ok. 126,87 euro za MWh oraz lutym - do 128,44 MWh.

W poniedziałek (28 listopada) kontrakty na gaz z dostawą w grudniu taniały o 1,6 proc., do 122,37 euro za MWh. Spadały też ceny gazu z dostawą w styczniu - o 1,89 proc., do 126,87 euro za MWh - oraz w lutym - o 2,15 proc., do 128,44 euro za MWh.

W piątek po południu za kontrakty na gaz z dostawą w grudniu trzeba było zapłacić 124,5 euro za MWh, a za styczniowe - 129,7 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh.