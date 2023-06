Gaz ziemny w hubie TTF zdrożał do 33 euro za MWh

W piątek ok. godz. 17.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na lipiec podrożał o 22,47 proc., do 33,00 euro za MWh, a w kontraktach na sierpień o 20,92 proc., do 33,76 euro za MWh.

W kontraktach wrześniowych był droższy o 19,21 proc., z ceną na poziomie 35,26 euro za MWh.

W piątek ok. godz. 9.30 gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na lipiec kosztował 27,75 euro za MWh, a na sierpień 28,49 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.