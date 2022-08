Gaz ziemny w piątek rano drożeje o 1,58 proc.

W piątek ok. godz. 10.45 gaz ziemny w kontraktach wrześniowych w holenderskim hubie TTF drożeje o 1,58 proc. , do 202,4 euro za MWh. W górę idą też notowania gazu ziemnego w kontraktach październikowych o 1,57 proc., do 203,64 euro za MWh.

Gaz ziemny w piątek ok. godz. 10.45 w holenderskim hubie TTF w kontraktach wrześniowych drożeje o 1,58 proc., do 202,4 euro za MWh. Rośnie też cena gazu w kontraktach październikowych o 1,57 proc., do 203,64 euro za MWh. W czwartek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach wrześniowych płacono 199,24 euro za MWh, a w kontraktach na październik 200,47 euro za MWh.