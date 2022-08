Gaz ziemny w poniedziałek rano w Europie drożeje

W poniedziałek ok. godz. 9.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach wrześniowych drożeje o 1,74 proc., do 199,74 euro za MWh. Droższy jest również gaz ziemny w kontraktach październikowych - o 0,47 proc., do 199 euro za MWh.

W piątek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach wrześniowych płacono 196,32 euro za MWh, a za gaz ziemny w kontraktach październikowych 198,1 euro za MWh.