Gaz ziemny w środę po południu tanieje w Europie o prawie 2 proc.

W środę ok. godz. 17.10 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach wrześniowych tanieje o 1,93 proc., do ok. 201,2 euro za MWh. Spada również cena gazu ziemnego w kontraktach październikowych o 1,72 proc., do ok. 202,7 euro za MWh.

We wtorek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach wrześniowych płacono 205,2 euro za MWh, a za gaz w kontraktach październikowych 206,3 euro za MWh.