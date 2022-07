Gaz ziemny w środę po południu w Europie nieznacznie drożeje

W środę po południu ok. godz. 17.45 gaz ziemny w kontraktach sierpniowych w holenderskim hubie TTF drożał o 0,51 proc., do 155,25 euro za MW. Rośnie też cena gazu w kontraktach wrześniowych o 0,55 proc., do 158,1 euro za MW.

We wtorek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach sierpniowych płacono 154,4 euro za MW, a w kontraktach wrześniowych 157,2 euro za MW.