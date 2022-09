Gaz ziemny we wtorek rano drożeje o 2,39 proc.

We wtorek po godz. 9 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach październikowych drożeje o 2,39 proc., do 178 euro za MWh. Rosną też jego notowania w kontraktach listopadowych - o 2,54 proc., do 197,7 euro za MWh.

Gaz ziemny w poniedziałek na zamknięciu w holenderskim hubie TTF w kontraktach październikowych kosztował 173,83 euro za MWh, a w kontraktach listopadowych 192,78 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., gaz ziemny w holenderskim hubie TTF kosztował ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie notowania przekraczały poziom 349 euro za MWh.