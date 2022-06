Gaz ziemny zdrożał

W czwartek (23 czerwca) gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach lipcowych drożał o ok. 1,28 proc., do 128,8 euro za MWh.

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach lipcowych drożał w czwartek rano o ok. 1,28 proc., do 128,8 euro za MWh. W środę wieczorem kontrakty lipcowe rosły o 0,58 proc., do 126,3 euro za MWh.

W czwartkowy poranek rosły też kontrakty na sierpień o 1,32 proc., do 128,67 euro za MWh. W środowy wieczór były wyceniane na 126,7 euro za MWh, co oznaczało wzrost o 0,55 proc.