Gazociąg Goleniów-Lwówek dostał pozwolenie na budowę

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu stanowiącego element Baltic Pipe - poinformowały we wtorek służby prasowe wojewody. Chodzi o gazociąg Goleniów-Lwówek na Pomorzu Zachodnim.

Gaz-System może rozpoczynać budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Goleniów-Lwówek na terenie województwa zachodniopomorskiego - napisano w komunikacie wojewody. Chodzi o budowę części gazociągu Baltic Pipe na terenie powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego i choszczeńskiego.

"Dzisiejsza decyzja kończy etap uzyskiwania przez inwestora zgód na budowę ponad 83-kilometrowego gazociągu wysokiego ciśnienia" - powiedział cytowany w informacji Hinc. Podkreślił, że "dzięki projektowi Baltic Pipe rozbudowany zostanie polski system przesyłowy, przez który już za dwa lata do Polski będzie mógł popłynąć gaz z Norwegii".

Cały gazociąg o długości 191 kilometrów będzie przebiegał przez trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Na Pomorzu Zachodnim będzie zlokalizowany w gminach: Goleniów, Maszewo, Stargard, Dolice, Przelewice i Pełczyce.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział w ubiegłym tygodniu, że w ciągu kilku, kilkunastu tygodni zakończona będzie procedura przetargowa i wybrany zostanie wykonawca morskiego odcinka Baltic Pipe. Z jego informacji wynika, że budowa rurociągu na dnie Bałtyku rozpocznie się w połowie tego roku.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Inwestorami są operatorzy systemów przesyłowych gazu: Gaz-System i duński Energinet. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m. sześc. surowca z Polski do Danii. Będzie można sprowadzać do Polski gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Początek budowy zaplanowano na 2020 r., a zakończenie - na 2022 r.