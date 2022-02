Gazociąg Jamalski dogorywa na naszych oczach

Choć jest najlepszą i najtańszą drogą dla dostaw gazu z Rosji do Niemiec, to gazociąg Jamalski od 21 grudnia tego nie robi. Wyłącznie z przyczyn politycznych ten jeden z nowszych rurociągów łączących Rosję z Europą nie pracuje. Co więcej, sami Rosjanie przekonują, że Gazociąg Jamał-Europa nigdy już nie wróci do pompowania rosyjskiego gazu.

Polityka uderza w gazociąg

Widać to dokładnie po stawkach, jakie ze przesył gazu płacili Rosjanie. O ile w przypadku naszego odcinka koszt ten wynosił nieco ponad dolara za pokonanie 100 km przez tys. m sześc. gazu, to stawki rynkowe w Europie Zachodniej są ponad czterokrotnie wyższe. W ogóle przesył naszym odcinkiem gazociągu był najtańszą drogą transportu rosyjskiego gazu do Niemiec. Tańszą nawet o 50 proc. niż gazociągiem Nord Stream.To tylko dobitnie pokazuje, jak bezsensowna ekonomicznie była budowa rurociągu po dnie Bałtyku.Mimo więc tego, że gazociąg przez Polskę to najtańsze źródło zaopatrzenia Niemiec w rosyjski gaz, to obecnie ono wyschło, a sami Rosjanie twierdzą, że nie będzie już wykorzystywane.Pusty (choć obecnie wykorzystywany jest do tłoczenia gazu z Niemiec) Jamał to pokaz rosyjskiej polityki energetycznej i to, że surowce mogą być wykorzystywane do nacisków politycznych.Dla Rosjan znaczenie Jamału spadło niemal do zera w sytuacji, gdy nasz kraj nie zgodził się na budowę tzw. Pieremczycki – czyli rury biegnącej z Białorusi, przez wschodnią Polskę, na Słowację. Jej głównym celem miało być ominięcie Ukrainy.Co więcej, nasza odmowa przez Moskwę była wykorzystana jako jeden z powodów budowy Nord Streamu.Co dalej z Jamałem? Wiele wskazuje, że historia gazociągu jako jednego ze źródeł zaopatrzenia w gaz Niemiec i Europy Zachodniej dobiegła końca. Koszty przegrały z polityką.Dodatkowo, sami rosyjscy politycy o gazociągu wypowiadają się, że jest on zwyczajnie zbędny. Nie oznacza to, że nie będzie wykorzystywany instrumentalnie.Może m.in. służyć do manipulacji cenami gazu w Europie. Jak zauważają eksperci, każdorazowa informacja o zwiększeniu ilości tłoczonego gazu przez któryś z gazociągów z Rosji wpływa na ceny surowca.Tak niedawno stało się, gdy większe ilości gazu zaczął Gazprom przesyłać przez Ukrainę na Słowację. Natychmiast wywołało to spadek cen poniżej 890 dol. za tys. m sześc. Po tym jak Rosjanie zaczęli tłoczyć mniejsze ilości gazu, ten ponownie zaczął drożeć.