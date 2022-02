Gazociąg Jamalski pozostanie pusty. Rosjanie już nie chcą polskiego odcinka

Są wyniki aukcji dotyczących rezerwacji zdolności przesyłowych polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa. Gazprom nie był zainteresowany przesyłem surowca tą drogą w II i III kwartale 2022 roku. Bez zmian pozostały także plany Rosjan co do tranzytu surowca przez Ukrainę. Może to wskazywać, że Moskwa jest przekonana o rychłym uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2.

Niskie stawki, ale to zbyt mało

Polityka uderza w gazociąg

Warto zaznaczyć, że samymi mocami gazociągu zarządza Gaz-System.Gdyby funkcjonowanie gazociągu oprzeć tylko na ekonomii, to od lat byłby on w pełni obłożony. Niestety tak nie jest.Od początku nastroje wokół gazociągu były dość napięte. Rosjanom nie podobało się, że nie mają nad nim kontroli. Nam, że stawki przesyłowe są karygodnie niskie. Zamiast zarabiać, gazociąg na polskim odcinku był niemal darmową drogą przesyłu surowca. Jednak na podwyżkę opłat nie godzili się Rosjanie, a wszelkie próby zmiany tej sytuacji skutecznie blokowali.Widać to dokładnie po stawkach, jakie ze przesył gazu płacili Rosjanie. O ile w przypadku naszego odcinka koszt ten wynosił nieco ponad dolara za pokonanie 100 km przez tys. m sześc. gazu, to stawki rynkowe w Europie Zachodniej są ponad czterokrotnie wyższe. W ogóle przesył naszym odcinkiem gazociągu był najtańszą drogą transportu rosyjskiego gazu do Niemiec. Tańszą nawet o 50 proc. niż gazociągiem Nord Stream.To tylko dobitnie pokazuje, jak bezsensowna ekonomicznie była budowa rurociągu po dnie Bałtyku.Mimo więc tego, że gazociąg przez Polskę to najtańsze źródło zaopatrzenia Niemiec w rosyjski gaz, to obecnie ono wyschło, a sami Rosjanie twierdzą, że nie będzie już wykorzystywane.Pusty (choć obecnie wykorzystywany jest do tłoczenia gazu z Niemiec) Jamał to pokaz rosyjskiej polityki energetycznej i to, że surowce mogą być wykorzystywane do nacisków politycznych.Dla Rosjan znaczenie Jamału spadło niemal do zera w sytuacji, gdy nasz kraj nie zgodził się na budowę tzw. Pieremczycki – czyli rury biegnącej z Białorusi, przez wschodnią Polskę, na Słowację. Jej głównym celem miało być ominięcie Ukrainy.Co więcej, nasza odmowa przez Moskwę była wykorzystana jako jeden z powodów budowy Nord Streamu.Co dalej z Jamałem? Wiele wskazuje, że historia gazociągu jako jednego ze źródeł zaopatrzenia w gaz Niemiec i Europy Zachodniej dobiegła końca. Koszty przegrały z polityką.Dodatkowo, sami rosyjscy politycy o gazociągu wypowiadają się, że jest on zwyczajnie zbędny. Nie oznacza to, że nie będzie wykorzystywany instrumentalnie.Może m.in. służyć do manipulacji cenami gazu w Europie. Jak zauważają eksperci, każdorazowa informacja o zwiększeniu ilości tłoczonego gazu przez któryś z gazociągów z Rosji wpływa na ceny surowca.Tak niedawno stało się, gdy większe ilości gazu zaczął Gazprom przesyłać przez Ukrainę na Słowację. Natychmiast wywołało to spadek cen poniżej 890 dol. za tys. m sześc. Po tym jak Rosjanie zaczęli tłoczyć mniejsze ilości gazu, ten ponownie zaczął drożeć.