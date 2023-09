Gazociąg, który Gazpromowi stanął kością w gardle, ma się coraz lepiej

Jak poinformował Luca Schieppati, dyrektor spółki zarządzającej gazociągiem TAP, Włochy za jego pośrednictwem otrzymały już 27 mld m3 surowca. Gazociąg po dnie Adriatyku stał się jednym z najważniejszych na kontynencie.

TAP to skrót od – Trans Adriatic Pipeline – czyli gazociągu przez Adriatyk. Inwestycja, która początkowo była uważana za drugoplanową, stała się jedną z najważniejszych na południu Europy.

Gazociąg, mogący docelowo przesyłać rocznie do 20 mld m3 gazu, był planowany jako dodatkowa droga dostaw surowca do Włoch i ewentualnie z tego państwa do sąsiadów.

Nic więc dziwnego, że idea nie podobała się Gazpromowi. Rosjanie próbowali dezawuować ideę budowy gazociągu. Widzieli w nim konkurencję w dostawach gazu do Włoch – do niedawna drugiego w Unii Europejskiej po Niemczech największego odbiorcy rosyjskiego gazu. Jednak przy współudziale Komisji Europejskiej gazociąg udało się wybudować. Konstrukcja o długości 878 km łączy Grecję, poprzez Albanię z Turcją.

To, co jednak najważniejsze w tej inwestycji, to fakt, że gazociąg dalej połączony jest na wschodzie z systemem przesyłowym Turcji, a gaz czerpie z Azerbejdżanu.

W ten sposób inwestycja stała się jedną z ważniejszych, po tym jak Rosja napadła na Ukrainę i przestała niemal dostarczać gaz do Europy.

Jak tłumaczy Luca Schieppati, dyrektor spółki zarządzającej TAP, obecnie gazociąg ten jest ważnym ogniwem w zapewnieniu dostaw gazu do UE.

Rurociąg zasila gaz ze złoża Shah Deniz w azerbejdżańskim sektorze Morza Kaspijskiego.

W 2022 roku Azerbejdżan zwiększył eksport gazu o 18 proc. – do 22,3 mld m3, dostawy do Europy wyniosły 11,4 mld m3 (plus 39 proc. rok do roku. Na 2023 rok eksport gazu z Azerbejdżanu planowany jest na 24,5 mld m3, z czego ok. 12-12,5 mld m3 trafi do Europy.