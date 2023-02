Niemieccy śledczy przyznają, że za eksplozjami gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 mogło stać jedno z państw zachodnich. Poinformował o tym w czwartek The Times, powołując się na anonimowe źródła.

Należy zauważyć, że śledztwo w sprawie incydentów w Niemczech „poczyniło niewielkie postępy” w ostatnich miesiącach, śledczy „nie znaleźli jeszcze przekonujących dowodów” - pisze gazeta.

Jednocześnie, jak zauważono w publikacji, niemieccy śledczy, są "otwarci także na wersję, według której państwo zachodnie dokonało wysadzenia gazociągów, by obwinić za to Rosję". Jednocześnie jeden z rozmówców gazety nazwał dziwnym fakt, że władze niemieckie do tej pory przekazały „tak mało informacji o tak poważnym ataku na infrastrukturę”.

27 września ubiegłego roku spółka Nord Stream poinformowała o eksplozjach na trzech nitkach gazociągów podmorskich Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Efektem tego było zniszczenie rur.

Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej wszczęła postępowanie w sprawie aktu międzynarodowego terroryzmu po uszkodzeniu gazociągów.

Wciąż głównym podejrzanym pozostają Rosjanie, ponieważ w ich interesie politycznym było zniszczenie tej infrastruktury przesyłowej. Na razie jednak nikt w sprawie zniszczenia gazociągów nie został oskarżony.