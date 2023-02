Gazoport działa pełną parą. Przyjmuje ładunki LNG co sześć dni

Metanowiec Al Utouryia opuścił terminal LNG w Świnoujściu. Tym samym 214. dostawa skroplonego gazu do naszego gazoportu już za nami.

Statek przywiózł już ósmą w tym roku dostawę LNG. W tym roku statystycznie statki z ładunkiem LNG przybywają do naszego terminala co sześć dni. Oczywiściej zdarzają się krótsze, ale i dłuższe przerwy, spowodowane są one jednak niekorzystnymi warunkami żeglugowymi. Interwał sześć dni pozwala na bezpieczne zawinięcie i regazyfikację ładunku.

W tym roku Gaz-System, będący właścicielem gazoportu, spodziewa się ponad 60 ładunków LNG.

Obecnie gazoport, obok gazociągu Baltic Pipe, jest głównym źródeł zaopatrzenia kraju w gaz ziemny. Najczęściej do naszego terminalu przypływają ładunki ze Stanów Zjednoczonych i Kataru. Wynika to z umów, jakie PGNiG ma podpisane z parterami biznesowymi z tych krajów.

Ostatni ładunek – około 90 tys. ton - pochodził właśnie z Kataru. Al Utouryia to typowa jednostka we flocie Katarczyków. Statek ma 315 metrów długości i 50 metrów szerokości. Został zwodowany w 2008 roku.