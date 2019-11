Gazoport w Świnoujściu idzie na rekord

Do terminalu w Świnoujściu dotarła 25. dostawa LNG. To już 72 taki transport licząc od grudnia 2015 roku. Gazoport przyjął już prawie 14 mln m sześc. skroplonego gazu, to około 19 mld m sześc. po regazyfikacji.

Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu to jedna ze strategicznych inwestycji dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Przez położony na wyspie Wolin terminal trafiają do Polski dostawy skroplonego gazu LNG z USA i Kataru.

Pierwszy gazowiec, Al Nuaman z dostawą 210 tys. metrów sześc. skroplonego gazu ziemnego z Kataru, zawinął w grudniu 2015 r.

Ten rok to dla służb eksploatacyjnych terminalu znacznie większe wyzwanie niż poprzednie lata. Liczba statków sprawia, ze to jeden z najlepiej wykorzystywanych terminali w Europie. A przecież po rozbudowie terminal zwiększy swoją moc jeszcze o połowę. https://t.co/u8LcQm5ABF — Tomasz Pietrasieński (@TPietrasienski) November 7, 2019