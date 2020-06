Gazoport wkrótce będzie miał setkę na liczniku

Jeszcze w tym tygodniu, dokładnie 3 lipca do gazoportu w Świnoujściu zawinie statek z setnym ładunkiem LNG. Nie chodzi jednak o ciekawostkę i okrągłą liczbę. Terminal LNG zmieniał bowiem całkowicie polską politykę energetyczną.

Gazyfikacja kraju

Będzie więcej gazu

O tym, jak ważnym dla energetycznego bezpieczeństwa kraju jest gazoport, niech świadczy to, że jeszcze na początku wieku polska branża gazowa była właściwie ubezwłasnowolniona. Wszystko zależało od tego, jakie decyzje są podejmowane na Kremlu.Nasz kraj bowiem praktycznie nie dysponował alternatywą wobec rosyjskiego gazu. Trzy czwarte surowca pochodziło z Rosji. Miało to określone implikacje. Do najważniejszych należał brak bezpieczeństwa gazowego. W każdej chwili groziło nam odcięcie dostaw. Tak się zresztą stało, choć Polska była raczej ofiarą sporów na linii Moskwa - Kijów, czy też Moskwa – Mińsk niż celem.To uzależnienie przejawiało się jeszcze w jednym - nasz kraj musiał za gaz płacić najpewniej najwięcej spośród wszystkich klientów Gazpromu. Działo się tak dlatego, że nie posiadaliśmy alternatywy. Oczywiście w teorii moglibyśmy nie kupować rosyjskiego gazu, tyle że nie mielibyśmy surowca prawie w ogóle. Z innych stron nie byliśmy bowiem w stanie sprowadzić wystarczających ilości gazu.Efektem tego było to, że za 1000 m3 rosyjskiego gazu musieliśmy płacić dużo więcej niż np. Francja czy Włochy, kraje położone tysiące kilometrów dalej od źródeł surowca.Co warte podkreślenia, również niedawny, warty ponad 6 mld zł sukces PGNiG w arbitrażu z Gazpromem, nie byłby możliwy bez gazoportu. Terminal stał się bowiem mocnym argumentem w walce o sprawiedliwą cenę z rosyjskim gigantem.Wzrost bezpieczeństwa energetycznego i spadek cen surowca to jednak nie jedyny pozytywny skutek budowy i funkcjonowania gazoportu. Równie ważnym jest jego bardzo pozytywny wpływ na gazyfikację kraju.W ubiegłym roku operator gazowego systemu przesyłowego Gaz-System przetransportował około 20,5 mld m3 gazu. To najwięcej w historii. Dotychczasowy rekord został ustanowiony w 2017 roku, kiedy to spółka przesłała 19,7 mld m3.W części ten wzrost to efekt wybudowania oprócz gazoportu całego z nim związanego systemu przesyłowego. Co prawda tendencja wzrostu ilości transportowanego paliwa utrzymuje się od powstania Gaz-System w 2004 roku, ale - jak mówi Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu - największy wzrost wolumenu nastąpił w ostatnich pięciu latach. - W ubiegłym roku naszą siecią popłynęło o ponad 1/5 gazu więcej niż w 2015 r. – mówi menedżer.To bezpośredni efekt budowy gazoportu. Po prostu nowy punkt wejścia do kraju dużych ilości gazu zmusił do budowy nowych szlaków gazowych. To zaś przełożyło się na łatwiejszy dostęp do surowca.Należy także pamiętać, że sam terminal to nie tylko miejsce przyjmowania gazu od zagranicznych kontrahentów. To także miejsce, gdzie gaz w postaci LNG można „konfekcjonować”. Surowiec jest dowożony cysternami do tych miejsc, które wciąż jeszcze nie mają dostępu do surowca z sieci.Obecna zdolność przeładunkowa terminalu wynosi 5 mld Nm3 (normalny metr sześcienny gazu) rocznie. Na jego terenie znajdują się dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 tys. m sześć. każdy. Jednak to się zmieni. Dzięki rozbudowie planowane jest osiągnięcie przepustowości 8,3 mld Nm3.Gaz-System wybrał już bowiem wykonawców budowy trzeciego zbiornika gazoportu. Ale to nie wszystko. Rozbudowa będzie się bowiem składać nie tylko z budowy trzeciego zbiornika na LNG i drugiego nabrzeża do rozładunku, ale także załadunku statków oraz infrastruktury do bunkrowania i załadunku LNG na statki. Wartość umów to ok. 1,9 mld zł. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 r.Dlaczego na tę inwestycję władze się zdecydowały?- Po rozbudowie zwiększy się też elastyczność pracy obiektu oraz możliwości składowania gazu. Dzięki temu wzrośnie częstotliwość przyjmowanych tankowców LNG, co przełoży się na większe bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do krajowego systemu przesyłowego. Zostaną także udostępnione nowe usługi, które będą stanowić impuls do rozwoju rynku gazu w naszym regionie Europy - skomentował Tomasz Stępień, prezes spółek Polskie LNG i Gaz-System.Ważnym elementem rozbudowy obiektu będzie nowe nabrzeże, które zapewni dodatkowe funkcjonalności terminalowi: umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i możliwość bunkrowania. A to w kontekście zmian władz Unii Europejskiej dążących do tego, aby gaz zastąpił szczególnie szkodliwe dla środowiska paliwa w żegludze, wydaje się szczególnie perspektywiczne.