Gazowa dystrybucja stoi przed wyzwaniami, które będą sporo kosztować

Gaz nadal będzie bardzo ważnym paliwem. Problem w tym, że wojna na Ukrainie nakazuje przeanalizować niektóre z wcześniejszych założeń. Mimo wszystko specjaliście są optymistami, jeszcze przez kilka dekad gaz będzie dla nas bardzo ważny. Jednak zarazem trzeba na niego spojrzeć wielowątkowo, a osiągnięcie zakładanych celów może kosztować więcej pieniędzy.

Mimo wojny na Ukrainie Polska nie ma problemów z dostawami gazu.

Zainteresowanie przyłączami gazowymi jest ogromne, to także bardzo duże wyzwanie finansowe dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Duży potencjał może przynieść współpraca PSG z elektrociepłowniami.

Tekst powstał w oparciu o dyskusje na panelu zatytułowanym "Czy droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez sieć dystrybucji paliw gazowych?", jaki miał miejsce podczas konferencji Gazterm.

Europa przechodzi transformację energetyczną. Rugowany jest węgiel, coraz ważniejsze stają się odnawialne źródła energii. Jak jednak tłumaczy Piotr Dziadzio, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, gaz nadal będzie odgrywał ogromną rolę w zmianach, które nas czekają w energetyce – to prawdziwe paliwo przejściowe.

Wojna ma wpływ na gazowe plany

Wiceminister nie ukrywa, że nie zmieniła tego nawet napaść Rosji na Ukrainę. To co przy okazji się okazało, to fakt, że Polska dzięki decyzjom z poprzednich lat dość dobrze do agresywnych kroków Rosji się przygotowała.

Mamy własny gazoport, planowany jest kolejny w Zatoce Gdańskiej. Jednak, jak przyznaje wiceminister Dziadzio, być może potrzebny będzie jeszcze jeden. Mógłby on obsługiwać nie tylko krajowy rynek, ale także odbiorców z krajów naszych sąsiadów. Szczególnie mogłyby nim być zainteresowane Ukraina, Słowacja i Czechy.

- Wojna dała nam kolejne wyzwania, którym musimy sprostać. Jednak nie zachwiała ona realizowanymi inwestycjami gazowymi, nie zachwiała także dostępu do surowca, jakim jest gaz ziemny - ocenia Dziadzio.

Także największy w Europie dystrybutor gazu, jakim jest Polska Spółka Gazownictwa, nie zwalnia tempa. Firma inwestuje setki milionów złotych, zwiększając dostępność gazu.

- Wszystkie nasze inwestycje są realizowane planowo. W tym aspekcie wojna na Ukrainie nie wpłynęła na zmianę naszego podejścia - mówi Robert Więckowski, prezes PSG.

Nie oznacza to oczywiście, że wojna nie miała na spółkę żadnego wpływu.

- Należy pamiętać, że agresja spowodowała wzrost cen energii, a co za tym idzie i wzrost cen materiałów. Na przykład stal zdrożała nawet o 100 proc., to znacznie podraża inwestycje i naraża nas na ryzyko utraty niektórych wykonawców - przyznaje menadżer.

- Bez renegocjacji kontraktów budowlanych może być trudno. Dla firm budowlanych łatwiejsze może być odstąpienie od kontraktu i zapłacenie kary, niż kontynuowanie budowy ze stratą - dodaje prezes Więckowski.

Trzeba czasu i pieniędzy

Innym problemem jest partycypowanie PSG w udostępnianiu gazu. Proces ten zarówno nie jest ani tani, ani i szybki.

Z szacunków PSG wynika, że sama tylko transformacja ciepłownicza (przejście na gaz) pochłonie 50-60 mld zł na przyłączenia do gazu odbiorców zawodowych.

- Nasze przychody taryfowe tego nie pokryją, potrzebne są dodatkowe środki. Nie możemy z tym procesem, pomimo wydarzeń na Ukrainie, zwlekać. Musimy myśleć długoterminowo, my jednego roku wszystkich nie podłączymy - ostrzega prezes Więckowski.

Pomóc PSG chce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak deklaruje jego wiceprezes Artur Michalski, fundusz dysponuje dużymi środkami, także z Unii Europejskiej.

- Zdajemy sobie sprawę, że transformacja energetyczna to jedno z kluczowych wyzwań, z jakimi musimy sobie poradzić. Wiemy, że proces ten jest żmudny i kosztowny, ale wiemy także jak ważny - podkreśla wiceprezes Michalski.

Być może w większym stopniu w finansowanie przyłączy będą musieli także zaangażować się odbiorcy gazu. Prezes PSG przyznaje, że może być koniecznością zmiana zapisów prawa energetycznego. Z jednej strony odciążyłoby to budżet inwestycyjny spółki, z drugiej poniesione przez potencjalnego odbiorcę gazu nakłady faktycznie spowodowały, że będzie on ten surowiec kupował.

Co może ucieszyć PSG, to fakt, że duży potencjał rozwojowy tkwi wciąż w elektrociepłowniach.

Jak przyznaje prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Jacek Szymczak, mamy niezwykle rozwinięty sektor ciepłownictwa systemowego, który zajmuje pierwsze lub drugie miejsce w Europie.

Jednak na razie gaz jest tu wykorzystywany przez około 10 proc. branży. W perspektywie do 2030 roku potencjał rozwojowy tego sektora realnie może być podwojony. Już dzisiaj produkujemy 17 proc. energii elektrycznej w skojarzeniu. Do końca dekady ten udział mógłby zostać nawet podwojony.

