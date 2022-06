Gazowa dystrybucja wciąż bardzo potrzebna

Jaka jest przyszłość gazowej dystrybucji w naszym kraju? Według prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa Roberta Więckowskiego, choć rynek wyraźnie ewoluuje, to zapotrzebowanie na gaz wciąż będzie duże, a co z tym związane, także na usługi PSG. Co więcej spółka już przygotowuje się do zmian, jakie czekają dystrybucję.

Wciąż jest duże zapotrzebowanie na rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazu.

Na razie ograniczenia dotyczące OZE powodują, że gaz nadal jest atrakcyjnym paliwem, mimo towarzyszących mu ostatnio zawirowań.

PSG przygotowuje się na transport swoim gazociągami także gazów domieszkowych.

Zużycie gazu ziemnego w ostatnich latach w naszym kraju sukcesywnie rosło. Jednak ten rok to spodziewana stabilizacja zużycia „błękitnego paliwa”. Jednym z kluczowych pytań w tej sytuacji jest to, dotyczące przyszłości błękitnego paliwa. Czy gaz w ogóle będzie potrzebny w przyszłości, a co z tym związane i nowe przyłącza? Jak zauważa prezes Więckowski, po ilości wniosków o przyłącza gazowe widać, że zainteresowanie tym rodzajem paliwa wciąż jest duże.

Czytaj też: Gazprom może wywinąć Niemcom taki sam numer jak kiedyś Polakom

- Koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprzez dostarczenie paliwa w sposób sprawny i bezpieczny, zarówno odbiorcom zawodowym jak i indywidualnym. Obecna sytuacja sprawiła, że stoimy przed nowymi wyzwaniami. Obserwujemy duże zainteresowanie przyłączami, deweloperzy sami deklarują pokrycie kosztów przyłącza – tłumaczy prezes Więckowski.

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że część klientów zaczęła się zastanawiać nad wyborem rodzaju paliwa. Jednak gaz wciąż pozostaje dobra ofertą.

- Gaz, uzupełniony przez biometan jest nadal przyszłościowy. Nie stać nas, aby od tak przejść z gazu na OZE w krótkim czasie – przekonuje prezes PSG.

Największą wadą OZE jest bowiem brak stabilności dostaw. Dopóki nie powstaną wysokowydajne magazyny energii, zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym będzie trudne.

Jednak, jak podkreśla Więckowski, PSG już przygotowuje się na zmiany związane z transformacją energetyczną, w tym także wykorzystania wodoru.

– Naszą ambicją jest budowa gazociągów przystosowanych do przesyłu wszystkich gazów domieszkowych. Największym problemem jest jednak koszt przyłączenia biogazowni do naszej sieci, a w istocie – kto ma ten koszt ponieść - zaznacza szef PSG.

O jakich kwotach mówimy? Przyłączenie jednej biogazowni to koszt około 2 mln zł.

PSG jest także gotowe na wyzwania związane z transportem wodoru, chodź rodzą się i tu określone problemy chociażby z zapewnieniem źródeł tego gazu i przyłączeniem ich do sieci.

Polska Spółka Gazownictwa jest największą spółką w grupie PGNiG. Firma dział na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz ponad 200 tys. km gazociągów do około 7 mln odbiorców.