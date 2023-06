Gazowa spółka zanotowała wyraźny spadek zysków

Onico zanotowało w I kwartale 2023 roku zysk netto na poziomie 3,77 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 69,2 mln zł – czytamy w raporcie spółki.

Rok wcześniej zysk netto wyniósł 6,1 mln zł. Oznacza to spadek o 38 proc.

Przychody netto ze sprzedaży rok wcześniej były na poziomie 35,9 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 93 proc.

Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 10,88 mln zł wobec 1,62 mln rok wcześniej.

Koszty działalności operacyjnej to w I kw. 2023 roku to 65,2 mln zł w porównaniu do 30,3 mln zł.

Onico realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Dostarcza produkty do wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Europie, pośrednicząc w dostawach pomiędzy producentem a odbiorcą, zapewniając profesjonalną obsługę magazynową, logistyczną oraz transportową.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Capitale Tre Investments (54,55 proc. głosów) i Ipomena Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (24,51 proc.).