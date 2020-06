Gazowa wojna przenosi się na morza. Takiej transakcji świat jeszcze nie widział

Rewolucja w LNG sprawiła, że gaz można transportować bez problemu między kontynentami. Na rynku pojawili się nowi gracze, a metanowce krążą po oceanach. Problem w tym, że wiele wskazuje, iż pojawiło się wąskie gardło - są nimi zdolności przewozowe. Potentaci już zabezpieczają sobie nowe statki. Kto tego nie zrobi, o eksporcie LNG będzie mógł zapomnieć. Nie zapomnieli Katarczycy, właśnie kupują statki do przewozu LNG za 18,65 mld dol. To najwyższa transakcja w historii branży stoczniowej.

Zarzewie sporów

Tak duża umowa spowodowała skokowy wzrost wartości spółek stoczniowych. Akcje Samsung Heavy Industries wzrosły we wtorek 2 czerwca aż o 27,5 proc. do najwyższego poziomu od końca lutego, podczas gdy akcje Daewoo Shipbuilding i Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd wzrosły odpowiednio o 28,2 proc. i 20 proc.Umowie Katarczyków z Koreańczykami trudno się dziwić. W grę wchodzi możliwość transportu podstawowego surowca, jaki eksportuje Katar, czyli gazu ziemnego.- Nasz kraj planuje szybki rozwój pola gazowego North Field. Chcemy zwiększyć moce produkcyjne LNG w Katarze z 77 milionów ton obecnie do 126 milionów ton rocznie do 2027 roku. Aby zapewnić dostawy gazu dla naszych odbiorców, musimy już teraz zadbać o flotę do jego transportu – podkreśla katarski minister.Jednak zarezerwowanie na tak długi okres większości światowych zdolności budowy nowych tankowców LNG budzi także sprzeciw. W USA pojawiają się głosy, że w praktyce chodzi o zajęcie rynku tego typu jednostek. Może się okazać, że producenci LNG z innych krajów będą uzależnieni od tego, czy Katar użyczy im swoich statków do transportu skroplonego gazu.Umowa Kataru z pewnością może także utrudnić plany ekspansji LNG przez rosyjskie firmy. Novatek już mocno inwestuje w nowe moce produkcyjne, starania w tej kwestii czyni również Gazprom. Jednak bez dodatkowych metanowców wywóz LNG może być utrudniony.Analitycy spodziewają się, że wkrótce należy spodziewać się, iż kolejni producenci LNG podpiszą kontrakty na budowę nowych statków. Co ciekawe, może także dojść do zmian u samych producentów. Ci bowiem, poza Katarczykami, stosunkowo niewiele uwagi poświęcali tworzeniu własnego zaplecza transportowego. Jednak w obliczu rosnącego udziału w przewozach LNG floty z jednego państwa mogą chcieć to zmienić.