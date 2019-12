Gazowe pożegnanie z Rosjanami. Awaryjne scenariusze na wypadek przykręcenia kurka

Decyzja o zaprzestaniu przez Polskę z końcem 2022 r. importu gazu z Rosji należy do najistotniejszych dla naszego kraju polityczno-gospodarczych rozstrzygnięć po zmianie ustroju. Najbliższe lata pokażą, jak proces ten się będzie odbywał: pokojowo czy też z groźbą przykręcenia gazowego kurka.

Infrastruktura w rozkwicie

Czytaj też: Rosja i Ukraina podpisały protokół w sprawie tranzytu gazu No właśnie: to porozumienie wstępne. Na razie panuje umiarkowany optymizm, lecz z fanfarami poczekajmy do nowego roku i pierwszych jego dni. Wtedy bowiem będzie wiadomo, co się dzieje z rosyjskim tranzytem gazu przez Ukrainę.- Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, dostawy paliwa mogą zostać wstrzymane. Jesteśmy przygotowani na tę sytuację i gazu nie zabraknie, jednak zapewnienie ciągłości dostaw dla polskich odbiorców wymagać będzie najwyższej mobilizacji – podkreśla prezes Woźniak.Ukraina domaga się, by dostawy i tranzyt rosyjskiego surowca odbywały się na zasadach rynkowych. Dla Gazpromu oznacza to daleko mniejsze dochody, stąd rozmowy się ślimaczą, a faktyczny stan wojny między oboma państwami (Donbas) i stosunki dalekie od normalizacji na pewno nie tworzą dobrego klimatu dla negocjacji.A jeśli gaz przez Ukrainę nie popłynie lub przesył drastycznie się zmniejszy, to pojawi się kłopotliwa, potencjalnie niebezpieczna sytuacja już nie tylko dla Polski, ale i całego regionu. Zresztą nie można też wykluczyć, że i przy zawartej już umowie nie pojawią się "techniczne przeszkody w dostawach", spotęguje się problem finansowy, a w skrajnej wersji Moskwa wprost potraktuje gaz jako represyjną "broń polityczną".Tak czy owak trzeba brać pod uwagę odcięcie drogi dostaw rosyjskiego surowca przez Ukrainę. PGNiG jest na taki wariant przygotowane. Potrzebujemy dziś gazu na poziomie 19 mld m sześc. surowca rocznie, ale nawet permanentne zablokowanie tej drogi dostaw nie sprawi, że „błękitnego paliwa” będzie nam brakowało.Skąd będziemy mieli wówczas surowiec? Strategiczna "układanka" PGNiG mieści w sobie krajowe wydobycie (sięga 4 mld msześc.), 5 mld m sześc. LNG możemy importować dzięki terminalowi w Świnoujściu, a rosyjski gaz przesyłany od strony Białorusi zapewni około 8 mld m sześc. gazu.Dzięki interkonektorom gazowym z Niemcami i Czechami da się importować ponad 5 mld m sześc. Jeżeli dodać do tego gaz z magazynów, w sumie rocznie do polskiego systemu gazowego będzie mogło napłynąć nawet 25,6 mld m sześc. surowca. Z całkiem sporym marginesem bezpieczeństwa, gazu nam nie powinno zabraknąć.Ryzykownym momentem może być 18 maja przyszłego roku. Wtedy to wygasa kontrakt między Gazpromem a EuRoPol Gazem na tranzyt rosyjskiego gazu gazociągiem jamalskim do Europy Zachodniej. Drżeć? No nie...Jeżeli mielibyśmy do czynienia z podobną sytuacją, wciąż będą istnieć możliwości dostaw na poziomie 33,1 mld m m sześc.. Bo - prócz wspomnianych opcji ("zniknie" Jamał) dojdzie rosyjski surowiec z tranzytu przez Ukrainę.Zarząd PGNiG przygotował się także na wybitnie zły wariant: wstrzymanie dostaw gazu z kierunku ukraińskiego (fiasko rosyjsko-ukraińskich rozmów) i dodatkowo wygasł także przesył Jamałem. Co wówczas? Nawet wówczas do kraju możemy sprowadzić - według szacunków PGNiG - około 28,6 mld m sześc. gazu. Jak wówczas byłby skonstruowany worek zakupowy?Niezmiennym zasobem jest terminal LNG, interkonektory z Niemcami i Czechami oraz własne wydobycie i zapasy w podziemnych magazynach gazu. W strukturze potencjalnych dostaw ponad 10 mld m sześc. surowca pochodziłoby z Unii Europejskiej. Także i tu mamy znaczny margines bezpieczeństwa...Obecna sytuacja i możliwe ryzyka pokazują, jak wielka przemiana nastąpiła w ostatnich czterech latach. Uruchomienie mogącego przyjąć 5 mld m sześc. surowca świnoujskiego terminala gazowego to najlepszy przykład.Warto też podkreślić rozmach inwestycji w krajową sieć przesyłową (umożliwiłaby w razie potrzeby dostawy surowca z Niemiec i rozdzielenie go po całym kraju). No i należy wspomnieć również o kompetencjach zakupowych PGNiG , czego przejawem było otwarcie biura handlowego w Londynie. Udane zakupy spotowe LNG nie wzięły się z niczego... Jeśli do tego doliczymy kontrakty na dostawy amerykańskiego LNG, gazowa przyszłość kraju wydaje się obiecująca.No i fundament... PGNiG już zakontraktował moce przesyłowe gazociągu do Danii i Norwegii. Kiedy zostanie oddany do użytku (jesienią 2022 roku), będzie mógł transportować 10 mld m sześc surowca. Jeśli do tego doliczymy powiększenie zdolności regazyfikacyjnych gazoportu o 50 proc. – do 7,5 mld msześc. – i plany budowy małego terminala gazowego w Zatoce Gdańskiej (2025 r.), to dowodnie widać, że z importem gazu w potrzebnych nam wielkościach - podkreślmy: ze zróżnicowanych źródeł - nie będzie problemu - nawet po zakończeniu trudnej współpracy z Rosją.- Finisz zaplanowanych i trwających już wielkich inwestycji stworzy nam poczucie stabilności i bezpieczeństwa w kwestii dostaw gazu na następne 10-20 lat - obiecuje Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.Co ważne: wszystko wskazuje, że planowane terminy uruchomienia alternatywnych połączeń zostaną dochowane. A to oznacza, że raz na zawsze polityczne problemy z gazem powinny odejść do lamusa.