Gazowe ultimatum Rosjan wobec kolejnego kraju

Rosyjski Gazprom grozi Mołdawii wstrzymaniem dostaw gazu. Według Moskwy nastąpi to 20 października, jeśli Kiszyniów nie ureguluje zadłużenia.

"Gazprom zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawo do całkowitego wstrzymania dostaw, w przypadku naruszenia obowiązku zapłaty za gaz do 20 października 2022 r., a także prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie z powodu rażącego naruszenia terminów zawartych w ugodzie dot. historycznego zadłużenia Moldovagaz – napisał rosyjski koncern w oświadczeniu.

Obecny spór ma miejsce niemal w rok po pierwszym. W 2021 roku. Gazprom ograniczył dostawy surowca do Mołdawii, tłumacząc się zadłużeniem. Kiszyniów zmienił prawo, tak aby móc spłacić długi. Jednak zdaniem Rosjan do tego nie doszło. Kwestią sporną jest wysokość zadłużenia.

Ostatecznie Gazprom zgodził się w październiku 2021 roku na przedłużenie kontraktu na dostawy gazu do Mołdawii o kolejne pięć lat. Warunkiem była spłata zadłużenia za paliwo i terminowe płatności.

Według Rosjan tak się nie stało, stąd możliwość wstrzymania dostaw.

Z drugiej strony sami Rosjanie nie wywiązują się z dostaw. Gazprom miał do Mołdawii przesyłać ponad 8 mln m3 gazu na dobę, tymczasem wysyłają nieco ponad 5 mln.

Warto dodać, że w tym roku Gazprom wstrzymał dostawy surowca już dla kilku krajów. Powodem zerwania kontraktów na dostawy gazu do Bułgarii, Polski, Finlandii, Danii i Holandii było to, że kraje te nie zgodziły się na jednostronne ustępstwa w sprawie warunków płatności za gaz.

