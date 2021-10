Gazowy biznes czy polityka? Wielka unijno-rosyjska gra

Z dyrektorem programów energetycznych kijowskiego Instytutu Razumkowa, Wołodymyrem Omelczenko, rozmawiamy o tym, dlaczego ceny gazu w Europie tak nagle wystrzeliły w górę. Czy to działanie sztuczne, czy też obiektywny skutek katastrof na polach wydobywczych gdzieś na Syberii?

Prawdziwym biznesem i źródłem bogactwa dla Moskwy jest ropa. W przypadku gazu Kreml jest gotów - w skrajnej sytuacji - nawet dopuścić do ograniczonych strat finansowych.- Podstawą jest tu konsekwentne przestrzeganie zasad dywersyfikacji zakupów. Ponadto rzeczywistym straszakiem na Rosjan byłyby ograniczenia w zakupach ropy naftowej. Z tego bowiem żyje budżet rosyjski.Tylko jako akcję PR muszę traktować pożar w Nowym Urengoju, który ma być rzekomą przyczyną ograniczeń w dostawach gazu... Podobnie było kilkanaście lat temu z gazociągiem z Turkmenistanu. Wysadzili go w powietrze jacyś tajemniczy terroryści, do tej pory nie ujawnieni, a wszyscy obserwatorzy i tak uważali, że była to moskiewska akcja przeciw konkurencji w sprzedaży gazu.Przypominam, że poszło o to, iż Turkmenistan wtedy chciał sprzedawać gaz bezpośrednio do Europy (transport tranzytowy przez Rosję), a Rosjanie upierali się, by to się odbywało za pośrednictwem Gazpromu.Uderzeniem w interesy rosyjskie byłoby obłożenie limitami zakupów rosyjskiego węgla. Albo nawet tylko zagrożenie wprowadzenia tego rodzaju zapisów.Ponadto istotne by było zagrożenie, że nałożone zostaną sankcje na przesyłanie gazu przez Nord Stream II, jeśli Rosja (wedle interpretacji Zachodu) będzie wykorzystywała w dostawach gazu swoją monopolistyczną pozycję.Władze Unii Europejskiej powinny po prostu opracować strategiczny plan walki z monopolistycznymi zapędami Rosji w kwestii eksportu surowców energetycznych w tsosunku do wszystkich krajów Unii. Tu wielką rolę miałyby wszelkie projekty przyspieszające przechodzenie całej energetyki na źródła odnawialne.To wszystko niezbędne, gdyż obecne władze Rosji rozumieją tylko język siły. Jeśli zaś Unia nadal będzie wahliwa w odniesieniu do Rosji, to Putin dalej będzie grał na rozwalenie Wspólnoty.- Władze w Kijowie nie mają już żadnych kontraktów z rosyjskimi firmami na dostawy gazu. Taka decyzja zapadła w roku 2015, choć nie ma formalnego zakazu importu gazu z Rosji.Ukraińskie firmy już w tej chwili wydobywają ponad 20 miliardów metrów sześciennych gazu na terytorium kraju. Pozostałe 10 miliardów (potrzebne do zaspokojenia krajowego popytu) to import. Od firm z Zachodu.- Trzeba traktować te zakupy jak podłączenie się do wielkiego jeziora gazowego, które wypełnia się surowcem z różnych źródeł - czy to z Norwegii, czy z Kataru, czy z USA, Algierii czy nawet z Rosji, albo też Polski lub Holandii.To ma być jeden ogólnoeuropejski rynek. Dzięki temu żaden kraj, żadna firma sprzedająca towar będący w dyspozycji Europejczyków nie może stawiać jakichś dodatkowych warunków politycznych czy wykorzystywać swojej monopolistycznej pozycji.Jeśli takie myślenie nie zwycięży we wszystkich krajach europejskich, to nadal możemy mieć kłopoty z nagłymi podwyżkami cen gazu. Wystarczy kaprys kogoś na Kremlu...W Kijowie rozmawiał: Krzysztof Szczepanik