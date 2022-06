Gazprom balansuje na krawędzi. Ogranicza dostawy wszystkimi gazociągami

Wraz z oddaniem na tygodniowy przegląd i konserwację Tureckiego Potoku, żaden z gazociągów transportujących rosyjski gaz nie będzie pracował z pełną wydajnością... To pierwszy taki wypadek w historii. Rosjanie manipulują rynkiem - i dobrze na tym zarabiają.

Ceny gazu - mimo lata - stoją na bardzo wysokim poziomie.

Rosyjskie manipulacje na rynku doprowadziły do obaw o dostępność gazu zimą.

Gazprom na razie nie pali się ze zwiększeniem podaży surowca.

Miniony tydzień stał pod znakiem wstrząsów na rynku gazu. Gazprom - pod pretekstem groźby awarii - zmniejszył przesył gazu rurociągiem Nord Stream.

Zamiast nawet 170 mln m sześc. na dobę, gazociągiem łączącym Rosję z Niemcami początkowo zaczęło płynąć tylko około 100 mln m sześc. gazu, a obecnie - około 60 mln m sześc. Ten tydzień w gazownictwie zapowiada się równie gorąco.

Staje ostatni gazociąg

Z trzech głównych magistral przesyłowych, jakimi jest transportowany gaz z Rosji do Europy, w ubiegłym tygodniu normalnie działała tylko jedna – Turkish Stream. Jednak 21 czerwca i ten gazociąg ma wstrzymać tłoczenie gazu.

Rosjanie tłumaczą to zaplanowaną na 21-28 konserwacją rurociągu. Ale konsekwencje tego kroku są znaczące. Gazociągiem tym płynęło do Europy około 86 mln m sześc. gazu. Teraz surowca nie będzie. Sytuacja jest tym bardziej napięta, że dwie inne drogi dostaw nie funkcjonują tak, jak powinny.

Przez Ukrainę płynie tylko 41,7 z zaplanowanych około 109 mln m sześc. gazu na dobę – to efekt napaści Rosji na to państwo, zajęcia jednej ze stacji kompresorowych i niemożności sprawdzenia, czy Moskwa gaz w ogóle przesyła.

Na mniej niż pół gwizdka pracuje także - jak już wspominaliśmy - Nord Stream. Ponieważ co wspomnianej sytuacji doszło w czasie, gdy uzupełniane są zapasy gazu na zimę, na rynku widać już nerwowość. Co więcej: rosyjskie zapewnienia o problemach technicznych podawane są w wątpliwość.

Niemcy nie wiedzą, co się dzieje

Sytuacja pozostaje pozostaje napięta, ale dostawy gazu w Niemczech są w tej chwili stabilne, bezpieczeństwo energetyczne, jak dotychczas, jest zapewnione - informuje niemiecki regulator.

Jednak ciekawsza jest dalsza część komunikatu. "Choć przepływy gazu z Nord Stream zostały zredukowane do około 40 proc. maksymalnej przepustowości, nie możemy potwierdzić związku przyczynowego między brakiem sprężarek gazu a znacznym ograniczeniem dostaw" - podkreślają niemieccy urzędnicy.

Tym samym Niemcy mają wątpliwości co do wiązania spadku przesyłu z oskarżeniami Rosjan co do ryzyka eksploatacji sprężarek i turbin z Siemensa. Właśnie zdaniem Moskwy możliwość awarii tych urządzeń spowodowała zmniejszenie puli tłoczonego gazu.

Na razie zmniejszenie ilości gazu odbiło się głównie na sąsiadach Niemiec. "Ta redukcja, która jest obserwowana od połowy tygodnia, wpłynęła na transfer gazu do innych krajów europejskich, takich jak Francja, Austria i Czechy. Firmy dotknięte niewystarczającymi dostawami mogą obecnie kupować te ilości na rynku w inny sposób" - informuje niemiecki regulator.

Włosi są wkurzeni...

Rosyjska polityka gazowa jest przedmiotem coraz mocniejszej krytyce we Włoszech. W Rzymie dziwią się np., że do konserwacji Turkish Streamu dochodzi w sytuacji, gdy dwa pozostałe główne szlaki dostaw surowca borykają się z problemami...

Nic zatem dziwnego, że Włosi – drugi największy w Unii Europejskiej (po Niemczech) odbiorc rosyjskiego gazu – szukają alternatywy.

– Szacunki rządu pokazują, że w drugiej połowie 2024 roku będziemy mogli uniezależnić się od rosyjskiego gazu – mówi włoski premier Mario Draghi.

Zapewnia także, że efekt stopniowego wycofywania się Włoch z rosyjskiego gazu pojawi się pod koniec 2022 roku.

Obecnie około ​​40 proc. gazu importowanego przez Włochy pochodzi z Federacji Rosyjskiej. W ramach zmniejszania zależności od rosyjskiego gazu, Rzym osiągnął jednakże porozumienia z Algierią, Angolą i Republiką Konga w sprawie zwiększenia dostaw gazu z tych krajów.

Rosjanie zbijają kokosy

Obecna sytuacja na rynku Rosjan nie martwi. Jak w zeszłym tygodniu powiedział prezes Gazpromu Aleksiej Miller, koncern osiąga bowiem satysfakcjonujące ceny za gaz.

A te na fali niepewności rosyjskich dostaw i manipulacji idą w górę. 1000 m sześc. surowca kosztuje obecnie około 1300 dol. – około trzy razy więcej niż przed rokiem. Co będzie dalej - nie wiadomo, zwłaszcza że Rosjanie są nieprzewidywalni.

"Z tego m.in. powodu niemiecki rząd przeznaczy 15 mld euro na działania mające na celu oszczędzanie gazu przed sezonem zimowym" - poinformowała agencja DPA, powołując się na źródła w kręgach rządowych.

Agencja odwołuje się do dokumentu przygotowanego przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki dla rządu. Stwierdza, że ​​należy zmniejszyć zużycie gazu do produkcji energii elektrycznej i przemysłu. W ramach rekompensaty firmy, które z tego powodu będą miały straty, otrzymają 15 miliardów euro - za pośrednictwem banku kredytowego KfW.

Jak zaznaczono w dokumencie, „zużycie gazu musi nadal spadać, inaczej będzie naprawdę ciężko zimą”.